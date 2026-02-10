X!

Vetkal aitas Dordrechti võiduseeriat pikendada

Martin Vetkal.
Martin Vetkal. Autor/allikas: FC Dordrecht/Facebook
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Martin Vetkali tööandja Dordrecht sai Hollandi esiliigas võõral väljakul 2:1 jagu AZ Alkmaari duublist ja kirjutas tabelisse neljanda järjestikuse võidu.

Vetkal, kes jättis detsembris paar mängu pisivigastuse tõttu vahele, on pärast seda sekkunud viies mängus vahetusest. Seekord pääses ta väljakule 63. minutil vahetult pärast seda, kui Dordrecht oli vastaste omaväravast eduseisu taastanud, kirjutab Soccernet.ee.

Juhtima mindi juba avapoolajal, kuid kohe teise poolaja alguses suutsid AZ-i noored vastata. Võõrustajate väravavahi Jur Schipperi nimele läinud tabamus viis Dordrechti 62. minutil uuesti ette ja kohe seejärel platsile jooksnud Vetkal aitas meeskonnal edu lõpuvileni hoida. 

Liigatabelis on Dordrecht üheksas, ent näiteks viies tabelirida on vaid kahe punkti kaugusel. 

Toimetaja: Anders Nõmm

