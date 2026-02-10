Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

Kolmanda veerandaja keskel tegi Hornetsi mängija Moussa Diabate läbimurdel olnud Jalen Dureni vastu vea, mehed panid otsmikud kokku ning Pistonsi tsenter tabas Diabatet käega näkku. Sellele järgnes pool minutit kestnud rüselus, mida tulid väljakule lahutama ka politseinikud.

"Emotsioonid olid laes. Tahaksime korvpalli mängida, aga juhtub igasugu asju. See ei ole esimene kord, kui meiega on sel hooajal oldud natuke liiga agressiivsed, meid on üritatud varemgi närvi ajada," sõnas Duren, kes vahetas rüseluse käigus rusikahoope Miles Bridgesiga.

"Meie mängijad ei olnud need, kes kähmluse algatasid ega täna piirist üle astusid," kaitses oma võistkonda Pistonsi peatreener J.B. Bickerstaff. "Kahju, et asjad läksid nii koledaks. Selliseid asju ei taha keegi näha, aga kui keegi sind rusikaga lööb, on sul kohustus ennast kaitsta. See täna juhtuski," lisas Pistonsi juhendaja.

Charlotte'i mängijatest saadeti väljakult ära Diabate ja Bridges, lisaks Durenile pidi Pistonsi meestest platsilt lahkuma ka Isaiah Stewart. Neljandal veerandajal visati välja ka Hornetsi treener Charles Lee, kes reageeris emotsionaalselt ühele kohtuniku otsusele. Pistons (39-13) võitis Cade Cunninghami 33 punkti toel mängu lõpuks 110:104.

Donovan Mitchell viskas 32 punkti ning jagas kümme resultatiivset söötu, James Harden tabas mängu lõpus tähtsaid viskeid ja kogus 22 punkti ning Cleveland Cavaliers (33-21) alistas Nikola Jokici kolmikduublile vaatamata Denver Nuggetsi (34-20) 119:117. Oklahoma City Thunder (40-13) sai Los Angeles Lakersi (32-19) üle 119:119 võidu, LeBron James viskas kaotajate kasuks 22 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu.