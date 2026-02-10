X!

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

Korvpall
Rüselus Detroit Pistonsi ja Charlotte Hornetsi mängijate vahel
Rüselus Detroit Pistonsi ja Charlotte Hornetsi mängijate vahel Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimus esmaspäeval Detroit Pistonsi ja Charlotte Hornetsi vahelise kohtumise kolmandal veerandajal rüselus, mille järel saadeti väljakult minema neli mängijat.

Kolmanda veerandaja keskel tegi Hornetsi mängija Moussa Diabate läbimurdel olnud Jalen Dureni vastu vea, mehed panid otsmikud kokku ning Pistonsi tsenter tabas Diabatet käega näkku. Sellele järgnes pool minutit kestnud rüselus, mida tulid väljakule lahutama ka politseinikud.

"Emotsioonid olid laes. Tahaksime korvpalli mängida, aga juhtub igasugu asju. See ei ole esimene kord, kui meiega on sel hooajal oldud natuke liiga agressiivsed, meid on üritatud varemgi närvi ajada," sõnas Duren, kes vahetas rüseluse käigus rusikahoope Miles Bridgesiga.

"Meie mängijad ei olnud need, kes kähmluse algatasid ega täna piirist üle astusid," kaitses oma võistkonda Pistonsi peatreener J.B. Bickerstaff. "Kahju, et asjad läksid nii koledaks. Selliseid asju ei taha keegi näha, aga kui keegi sind rusikaga lööb, on sul kohustus ennast kaitsta. See täna juhtuski," lisas Pistonsi juhendaja.

Charlotte'i mängijatest saadeti väljakult ära Diabate ja Bridges, lisaks Durenile pidi Pistonsi meestest platsilt lahkuma ka Isaiah Stewart. Neljandal veerandajal visati välja ka Hornetsi treener Charles Lee, kes reageeris emotsionaalselt ühele kohtuniku otsusele. Pistons (39-13) võitis Cade Cunninghami 33 punkti toel mängu lõpuks 110:104.

Donovan Mitchell viskas 32 punkti ning jagas kümme resultatiivset söötu, James Harden tabas mängu lõpus tähtsaid viskeid ja kogus 22 punkti ning Cleveland Cavaliers (33-21) alistas Nikola Jokici kolmikduublile vaatamata Denver Nuggetsi (34-20) 119:117. Oklahoma City Thunder (40-13) sai Los Angeles Lakersi (32-19) üle 119:119 võidu, LeBron James viskas kaotajate kasuks 22 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:13

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

07.02

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

06.02

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

06.02

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

06.02

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

05.02

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

05.02

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

05.02

Kullamäe ja Jõesaar aitasid eurosarjas omad võidule

04.02

TalTech jooksis Viimsist üle, Keila satsid said Lätis kaotuse

04.02

Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

videod

sport.err.ee uudised

17:24

Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

15:12

TÄNA OTSE | Kurlingu olümpiavõitja selgitavad Rootsi ja USA segapaarid

15:09

ERR-i olümpiajutud: Johannes palus politseilt küüti

14:59

Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

14:23

Vetkal aitas Dordrechti võiduseeriat pikendada

13:42

Ukraina skeletonisõitjal keelati kanda hukkunud sportlasi kujutavat kiivrit

13:13

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

12:55

KUULA | "Võimlas" räägiti taliolümpia raskest algusest

12:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas?

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

09.02

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

09:48

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema

08.02

Dopinguproovi andnud Selevkol jäi loosimine vahele: ma olen heas vormis

00:02

Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha Uuendatud

09.02

Hollandlannad võtsid 1000 meetris kaksikvõidu Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo