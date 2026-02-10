VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas?

24-aastane Selevko osaleb oma teistel olümpiamängudel, Pekingis saavutas ta meeste üksiksõidus 28. koha. Tunamullune EM-hõbe ja tänavu Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud Selevko on teisipäeval jääl 29 võistlustules olevast sportlasest 19. mehena, eelviimase grupi teisena.

Pühapäeva õhtul peaareenil toimunud treeningul näitas Selevko head stabiilsust neljakordsetel hüpetel. "Minu toe loop läks hästi, pole probleemi üldse," rääkis Selevko ERR-ile. "Neljakordne lutz oli ka okei. Tegin oma lühikava ja ma arvan, et kõik oli hea. Oli üks viga, aga neljakordsed olid väga head. Mulle meeldib see jää siin. Ma arvan, et ma olen heas vormis," lisas ta.

Selevko viis novembri alguses oma lühikava isikliku rekordi 91,28 punkti peale, parim koondskoor on Kanada GP-etapilt 257,21 punkti.

Teisipäeval saab Selevko kindlasti nautida vinget atmosfääri, sest enne ja pärast teda on kodupubliku rõõmuks jääl Matteo Rizzo ja Daniel Grassl. Selevko läheb Eesti aja järgi jääle 22.26, soosikud Ilia Malinin ja Yuma Kagiyama vastavalt 23.31 ja 23.37.