TÄNA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi

Milano Cortina taliolümpiamängude laskesuusaprogrammi teise võistlusena on teisipäeval kavas meeste 20 km tavadistants. Stardis on neli eestlast, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter Ivar Lepik.

Eesti laskesuusatajate jaoks ei alanud Milano Cortina olümpiamängud rõõmsates toonides, kui Rene Zahkna, Kristo Siimer, Susan Külm ja Regina Ermits pidid pühapäevases segateatesõidus leppima 15. kohaga. Kui lasketiirudes tegid Eesti sportlased hea esituse, siis kõvasti vajaka jäi suusakiiruses.

Seda loodavad Zahkna ja Siimer parandada teisipäevasel tavadistantsil, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin teevad oma olümpiadebüüdi. Kulbin läheb rajale numbri all 14, Kehval on rinnal number 39, Siimeril 70 ja Zahknal 78.

Pikka tavadistantsi on sel MK-hooajal sõidetud ainult ühel korral, hooaja avavõistlusel Östersundis, kui Johan-Olav Botn edestas Martin Uldali ja Sebastian Samuelssoni. Just sel võistlusel pakkus särava esituse Kulbin, kui läbis kõik lasketiirud veatult ja teenis kõrge 12. koha.

Kokku on teisipäeval võistlustules 89 meest.