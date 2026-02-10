X!

TÄNA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi

OM2026
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängude laskesuusaprogrammi teise võistlusena on teisipäeval kavas meeste 20 km tavadistants. Stardis on neli eestlast, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter Ivar Lepik.

Eesti laskesuusatajate jaoks ei alanud Milano Cortina olümpiamängud rõõmsates toonides, kui Rene Zahkna, Kristo Siimer, Susan Külm ja Regina Ermits pidid pühapäevases segateatesõidus leppima 15. kohaga. Kui lasketiirudes tegid Eesti sportlased hea esituse, siis kõvasti vajaka jäi suusakiiruses.

Seda loodavad Zahkna ja Siimer parandada teisipäevasel tavadistantsil, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin teevad oma olümpiadebüüdi. Kulbin läheb rajale numbri all 14, Kehval on rinnal number 39, Siimeril 70 ja Zahknal 78.

Pikka tavadistantsi on sel MK-hooajal sõidetud ainult ühel korral, hooaja avavõistlusel Östersundis, kui Johan-Olav Botn edestas Martin Uldali ja Sebastian Samuelssoni. Just sel võistlusel pakkus särava esituse Kulbin, kui läbis kõik lasketiirud veatult ja teenis kõrge 12. koha.

Kokku on teisipäeval võistlustules 89 meest.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

12:32

TÄNA OTSE | Johnson tõstis Shiffrini slaalomi eel ameeriklannad liidriks Uuendatud

12:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas?

12:20

VAATA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

10:48

Vonn ei kahetse midagi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

10:27

TÄNA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi

10:08

TÄNA OTSE | Meeste pargisõidu finaalis jahivad kulda kuue riigi sportlased

09:48

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema

sport.err.ee värsked uudised

12:32

TÄNA OTSE | Johnson tõstis Shiffrini slaalomi eel ameeriklannad liidriks Uuendatud

12:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas?

12:20

VAATA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

10:48

Vonn ei kahetse midagi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

10:27

TÄNA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi

10:08

TÄNA OTSE | Meeste pargisõidu finaalis jahivad kulda kuue riigi sportlased

09:48

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema

09:14

Paide lõi käed noorte maailmameistriks kroonitud brasiillasega

08:22

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:02

Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha Uuendatud

09.02

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

09.02

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

09.02

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo