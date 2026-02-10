X!

Paide lõi käed noorte maailmameistriks kroonitud brasiillasega

Premium liiga
Daniel Cabral
Daniel Cabral
Premium liiga

Paide Linnameeskond andis teada, et klubiga on liitunud 23-aastane keskpoolkaitsja Daniel Cabral, kelle auhinnariiulil on muuhulgas Brasiilia koondise põhimehena võidetud U-17 vanuseklassi MM-tiitel.

Paidega kolmeaastase lepingu sõlminud Cabral alustas oma jalgpalliteekonda kõigest seitsmeaastaselt Brasiilia suurklubis CR Flamengo, mille noortesüsteemist edukalt läbi murdes ta lõpuks ka esindusmeeskonda välja jõudis, vahendab Soccernet.ee.

Tänu headele esitustele nii klubis kui ka noortekoondistes teenis ta 2021. aasta suvel kutse Brasiilia A-koondisesse, kus treenis tolles aknas mitmete maailmastaaridega, sealhulgas Neymari, Marquinhose, Lucas Paqueta ja Richarlisoniga.

Danieli auhinnakappi kuuluvad muu hulgas U-17 maailmameistrivõistluste kuldmedal (2019), Campeao Carioca tiitel (2021) ning Copa do Brasili võit (2022). Brasiilias toimunud U-17 vanuseklassi MM-il alustas Cabral seejuures kõiki seitset mängu algkoosseisus.

"Daniel on väga mitmekülgne mängija, kelle tugevused tulevad kõige paremini esile palliga mängus. Tema oskus siduda mängu ja dikteerida tempot on väga heal tasemel ning tema liitumine lisab meie keskväljale nii sügavust kui ka kvaliteeti," sõnas Paide pordidirektor Gert Kams

Toimetaja: Anders Nõmm

