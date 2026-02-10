X!

VAATA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides?

Milano Cortina taliolümpiamängude murdmaasuusaprogramm jätkub teisipäeval klassikasprindiga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne veerandfinaalidest algab kell 12.30, kommenteerivad Vahur Leemets ja Taavi Lehemaa, reporter Johannes Vedru.

Mariel Merlii Pulles sõitis teisipäeval esmalt kavas olnud kvalifikatsioonis eestlannade parimana välja aja 3.52,44, mis andis talle kokkuvõttes 40. koha. Pääs veerandfinaali ehk 30 parema sekka jäi teisipäeval 3,21 sekundi kaugusele. Teesi Tuul (+27,52) sai 54. ning Teiloora Ojaste (+30,19) 56. koha.

Naiste kvalifikatsioonis näitasid võimu rootslannad, kui Linn Svahnile (3.36,21) järgnesid Jonna Sundling (+1,03) ja Johanna Hagström (+2,64). Soome medalilootus Jasmi Joensuu (+3,43) oli šveitslanna Nadine Fähndrichi (+3,66) ees kolmas.

Eesti mehed jäid edasipääsust kaugemale kui Pulles: Martin Himma (+16,27) oli 44. ning Karl Sebastian Dremljuga (+22,23) 59. Viimasena sai edasi rootslane Johan Häggström, kellele Himma kaotas 4,9 sekundit.

Suurfavoriit Johannes Hösflot Kläbo edestas ameeriklast Ben Ogdenit 2,51 ja prantslast Jules Chappaz'd 5,49 sekundiga.

Enne võistlust:

Esmalt alustavad sprindi kvalifikatsiooni naised ja kohe esimesena on kell 10.15 stardis Mariel Merlii Pulles. Lisaks temale on eestlannadest võistlustules Teesi Tuul (nr 46) ja Teiloora Ojaste (53).

Meeste kvalifikatsioon algab kell 10.57, eestlastest on stardis Karl Sebastian Dremljuga (nr 44) ja kohe tema järel Martin Himma (45).

Pekingi olümpiamängudel võitis vabatehnikasprindi meestest Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas Federico Pellegrinot ja Aleksandr Terentjevit. Naistest krooniti olümpiavõitjaks Jonna Sundling, Rootsile võitis hõbeda Maja Dahlqvist ja USA-le pronksi Jessie Diggins.

Otseülekanne klassikasprindi finaalidest algab ETV-s kell 12.30.

Toimetaja: ERR Sport

