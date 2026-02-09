X!

Laak tuli Poola karikavõistlustel hõbedale

Eelmisel nädalal pidasid välisklubides mängivad Eesti võrkpallurid mitmel pool karikavõistluste finaalturniire.

Poolas Bielsko-Biala Bostiku naiskonnas palliv Kertu Laak aitas naiskonna karika poolfinaalis 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) võiduni Kaliszi üle, tuues 10 punkti (+5). Finaalis mängiti Pudowlani Lodzi vastu ja seal tuli vastu võtta 0:3 (13:25, 22:25, 13:25) kaotus. Laak tõi viis punkti (+1). Lisaks pidas Bielsko-Biala kohtumise CEV Cupil, kus saadi kaheksandikfinaali kordusmängus Itaalia klubilt Chieri 0:3 (13:25, 20:25, 21:25) kaotus ja langeti konkurentsist. Laak tõi kolm punkti (+0), vahendab Volley.ee.

Slovakkias Uniza Žilina ridades mängivad Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask mängisid samuti karikavõistluste finaalis, kus saadi 2:3 (25:23, 23:25, 8:25, 25:19, 13:15) kaotus Slavia EUBAlt. Cicettilt 11 punkti (+6), Kaselt kaks punkti (-1).

Araabia Ühendemiraatides mängiv Robert Täht aitas Al Jazira esimeses poolfinaalis 3:2 (28:25, 20:25, 22:25, 25:20, 15:10) võiduni Baniyase vastu. Eestlase arvele kogunes oma meeskonna parimana 23 punkti (+11). Poolfinaal peetakse kahe võiduni.

Prantsusmaal peeti kahe vooru mängud. Robert Viiber ja Narbonne pidi esmalt tunnistama St Nazare'i 3:1 (31:33, 25:17, 25:19, 25:23) paremust, Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kuus punkti (+3). Seejärel alistati 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:22) Plessis-Robinson, Viiber panustas viie punktiga (+3). Alex Saaremaa ning Chaumont said 3:1 (25:20, 17:25, 25:16, 25:19) jagu Tourcoing'st, Saaremaalt üheksa punkti (+5; sh kuus blokki) ja tasuks ka parima mängija auhind. Seejärel tuli tunnistada Toulouse'i 3:1 (22:25, 25:18, 25:20, 25:21) paremust, Saaremaalt neli punkti (+2). Tabelis on Narbonne 22 punktiga 10. ja Chaumont 19 silmaga 13. Esiliigas sai Ardo Kreegi koduklubi Saint-Quentin 0:3 (20:25, 12:25, 21:25) kaotuse Royanilt, Kreegilt viis punkti (+2). Tabelis ollakse 31 punktiga viiendal kohal.

Kuveidis Kuwait SC ridades mängiv Oliver Venno alustas Lääne-Aasia karikavõistlusi kahe võiduga alagrupis. Esmalt saadi 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) jagu Liibanoni klubist Chabab Batrounist, Vennolt kaheksa punkti (+6). Seejärel alistati 3:2 (23:25, 25:19, 25:16, 22:25, 15:10) Katari klubi Al Wakrah, Venno tõi 24 punkti (+12).

Kreeka meistriliigas sai Kadi Kullerkannu tööandja Milon 3:1 (25:21, 25:18, 16:25, 25:22) jagu Z.A.O.N.-ist. Kullerkann ei mänginud. Tabelis ollakse 18 punktiga üheksandad.

Rumeenia meistriliigas jäi Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau 1:3 (23:25, 25:19, 14:25, 17:25) alla Bukaresti Steuale. Teppanilt kaheksa (+1) ja Hurdalt üheksa punkti (+2). Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada sai 3:0 (25:18, 25:19, 25:19) jagu Bukaresti Rapidist, Lõhmuselt 10 punkti (+4), Vanker juhtis meeskonna rünnakuid terve kohtumise. Tabelis on Galati 36 punktiga teine ja Zalau 32 punktiga kolmas.

Jan-Markus Üprus ja Waldvierteli Union Raiffeisen teenisid Austrias 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) võidu St. Pölteni vastu. Üpruselt viis punkti (+5). Tabelis on Üpruse koduklubi 37 punktiga kolmandal positsioonil.

Jaapani kõrgliigas sai Timo Tammemaa ja Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas nädala esimeses mängus 1:3 (23:25, 25:18, 24:26, 22:25) kaotuse Nagoyalt. Tammearu tõi 12 ja Tammemaa viis punkti. Seejärel kaotati ka teine kohtumine 1:3 (25:18, 22:25, 16:25, 23:25), Tammearu panustas 21 punktiga, Tammemaa lisas 10 punkti. Tabelis on Hokkaido kuue võidu ja 18 kaotusega eelviimane.

Soomes pidi Marily Lassi tööandja LiigaPloki tunnistama Kuusamo Pölkky 3:0 (25:16, 25:13, 25:17) paremust, Lass ei mänginud. Seejärel oldi 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) üle LP Kangasalast, Lassilt 13 punkti (+11). Tabelis on LiigaPloki 18 punktiga eelviimane.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku tööandja Abba Pineto kirja 3:1 (25:23, 25:17, 16:25, 33:31) võidu Catania vastu, Allikult kaheksa punkti (-4). Tabelis ollakse 38 silmaga teisel kohal. Kevin Saare koduklubi Napoli sai tugevuselt kolmandas liigas kirja 2:3 (23:25, 25:20, 27:25, 23:25, 14:16) kaotuse Campobassolt, Saar panustas 15 punktiga (+5). Tabelis on Napoli seitsme punktiga viimasel real.

Toimetaja: Henrik Laever

