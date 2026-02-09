Ainsalu mängib Levadia särgis ka tuleval hooajal

Eelmisel hooajal jalgpalli Premium liigas hõbemedali teeninud FCI Levadia teatas, et poolkaitsja Mihkel Ainsalu jätkab klubis ka tuleval hooajal.

Kuigi eelmise hooaja järel kirjutas jalgpalliportaal Soccernet, et Ainsalu soovib siirduda välisklubisse, siis Levadia esmaspäevase pressiteate kohaselt pikendas ta klubiga lepingut.

29-aastane Ainsalu liitus Levadiaga 2023. aastal ja on tänaseks esindanud klubi 129 kohtumises, löönud 30 väravat ja aidanud klubi korra Eesti meistriks (2024). Eelmisel hooajal mängis ta Premium liigas 35 mängu, lõi kümme väravat ja andis ühe väravasöödu.

Levadia on uue hooaja eel tugevdanud koosseisu Joseph Saliste, Aleksandr Švedovski, nigeerlase Abraham Nnamdi Nwankwo ja senegaallase Moussa Sambega. Premium liiga uue hooaja avavoorus võõrustatakse 8. märtsil FC Kuressaaret.