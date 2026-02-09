GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

Möödunud nädalavahetusel peeti mitmeid põnevaid ja resultatiivseid kohtumisi nii Unibet hokiliigas kui ka naiste hokiliigas.

Unibet hokiliigas toimusid kohtumised Kohtla-Järve jäähallis. Laupäeval läksid vastamisi SK Viru Sputnik ja tabeliliider Narva PSK. Tasavägises ja võitluslikus mängus teenis 5:4 võidu külalismeeskond PSK. Võitjate ridades säras Artjom Orlov, kes viskas kolm väravat. PSK on praeguseks võitnud 11 mängu järjest.

Pühapäeval kohtusid HC Everest ja Tartu Välk 494. Kodumeeskond Everest haaras mängu alguses 3:0 eduseisu, kuid Välk suutis teise kolmandiku lõpuks vahet vähendada. Kolmanda kolmandiku alguses suurendas Everest edu taas kolmeväravaliseks, ent Välk tegi võimsa lõpuspurdi ja viigistas mängu.

Lisaajal väravaid ei löödud ning kohtumise saatus otsustati karistusvisetega, kus peale jäi HC Everest. Lõpptulemuseks jäi 6:5 ning võiduvärava viskas Andrei Filonik.

Unibet hokiliiga põhihooajal on jäänud pidada veel viis kohtumist. Liidril PSK-l on kirjas 26, Sputnikul 23 ja Välgul 16 punkti. Järgmised mängud toimuvad 14. veebruaril.

Naiste hokiliigas peeti samuti laupäeval kaks kohtumist. Haabersti jäähallis alistas HK Roosa Panter HC Wolverinesi naiskonna kindlalt tulemusega 6:0. Roosa Pantrite poolelt tegi suurepärase esituse Marissa Reiter, kes viskas kolm väravat.

Teises kohtumises, mis toimus Tondiraba jäähallis oli HC Grizzlyz tulemusega 6:2 parem HC Everestist. Grizzlyze eest viskasid kaks väravat Olesja Prants ja Jana Bilorus.

Naiste hokiliiga põhiturniiril on jäänud pidada veel kolm kohtumist, mis toimuvad järgmisel nädalavahetusel, 14.-15. veebruaril.