VAATA OTSE | Jäätantsu olümpiavõitja selgitamist alustatakse rütmitantsuga

Täna algusega kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia iluuisutamise jäätantsu rütmitantsu võistluselt. Kommenteerivad Liina-Grete Lilender ja Taavi Rand.

Jäätantsus tuleb areenile kokku 23 paari. Kõige suurem favoriidikoorem asetub ameeriklaste Madison Chocki ja Evan Batesi õlule, kes on võitnud viimased kolmed maailmameistrivõistlused. Nende suurim konkurent on Euroopa meistriks tulnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier - Guillaume Cizeron.

Samuti tasub silm peal hoida Kanada paaril Piper Gillies - Paul Poirer, kes on kahel eelmisel MM-il saanud Chocki ja Batesi järel teise koha.

Eesti paari olümpial pole, aga meie lähematest naabritest teevad kaasa näiteks Juulia Turkkila - Matthias Versluis (Soome) ja Allison Reed - Saulius Ambrulevicius (Leedu).

Nelja aasta eest Pekingis teenis esikoha täna õhtul samuti jääle tulev Cizeron, kelle partneriks oli tollal Gabriella Papadakis.

Toimetaja: ERR Sport

