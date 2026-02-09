X!

Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha

OM2026
{{1770624900000 | amCalendar}}
Laurence Fournier ja Guillaume Cizeron.
Laurence Fournier ja Guillaume Cizeron. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel läksid rütmitantsu järel jäätantsu juhtima Prantsusmaa esinajad Laurence Fournier ja Guillaume Cizeron.

Äsja Euroopa meistriks kroonitud Fournier ja Cizeron püstitasid uue isikliku tippmargi 90.18 punkti. Teise koha võttis sisse USA paar Madison Chock - Evan Bates, kes kaotasid vaid 0,46 punktiga.

Kolmanda koha sai Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier (86,18), kuid nende taga on tihe rebimine. Britid Lilah Fear - Lewis Gibson hoiavad neljandat kohta 85,47 punktiga ja viiendal kohal on Itaalia esindajad Charlene Guignard - Marco Fabbri 84,28 punktiga.

Vabatants toimub kolmapäeval, 11. veebruaril.

Enne võistlust:

Jäätantsus tuleb areenile kokku 23 paari. Kõige suurem favoriidikoorem asetub ameeriklaste Madison Chocki ja Evan Batesi õlule, kes on võitnud viimased kolmed maailmameistrivõistlused. Nende suurim konkurent on Euroopa meistriks tulnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier - Guillaume Cizeron.

Samuti tasub silm peal hoida Kanada paaril Piper Gillies - Paul Poirer, kes on kahel eelmisel MM-il saanud Chocki ja Batesi järel teise koha.

Eesti paari olümpial pole, aga meie lähematest naabritest teevad kaasa näiteks Juulia Turkkila - Matthias Versluis (Soome) ja Allison Reed - Saulius Ambrulevicius (Leedu).

Nelja aasta eest Pekingis teenis esikoha täna õhtul samuti jääle tulev Cizeron, kelle partneriks oli tollal Gabriella Papadakis.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:02

Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha Uuendatud

09.02

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

09.02

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

09.02

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

09.02

VAATA | Debora Saarnak külastas Poola fännide ratastel maja

09.02

VAATA | Anu Säärits uuris, kuidas kajastavad itaallased taliolümpiat

09.02

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:02

Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha Uuendatud

09.02

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

09.02

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

09.02

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

09.02

Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

09.02

VAATA | Debora Saarnak külastas Poola fännide ratastel maja

09.02

VAATA | Anu Säärits uuris, kuidas kajastavad itaallased taliolümpiat

09.02

ETV spordisaade, 9. veebruar

09.02

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

09.02

Lindsey Vonni isa: kui oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

Anett Liisa Parts võitis noorte EM-il kolmanda kuldmedali

09.02

Laak tuli Poola karikavõistlustel hõbedale

09.02

Hollandlannad võtsid 1000 meetris kaksikvõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo