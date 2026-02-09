Fournier ja Cizeron haarasid jäätantsus liidrikoha

Milano Cortina taliolümpiamängudel läksid rütmitantsu järel jäätantsu juhtima Prantsusmaa esinajad Laurence Fournier ja Guillaume Cizeron.

Äsja Euroopa meistriks kroonitud Fournier ja Cizeron püstitasid uue isikliku tippmargi 90.18 punkti. Teise koha võttis sisse USA paar Madison Chock - Evan Bates, kes kaotasid vaid 0,46 punktiga.

Kolmanda koha sai Kanada paar Piper Gilles - Paul Poirier (86,18), kuid nende taga on tihe rebimine. Britid Lilah Fear - Lewis Gibson hoiavad neljandat kohta 85,47 punktiga ja viiendal kohal on Itaalia esindajad Charlene Guignard - Marco Fabbri 84,28 punktiga.

Vabatants toimub kolmapäeval, 11. veebruaril.

Enne võistlust:

Jäätantsus tuleb areenile kokku 23 paari. Kõige suurem favoriidikoorem asetub ameeriklaste Madison Chocki ja Evan Batesi õlule, kes on võitnud viimased kolmed maailmameistrivõistlused. Nende suurim konkurent on Euroopa meistriks tulnud Prantsusmaa paar Laurence Fournier - Guillaume Cizeron.

Samuti tasub silm peal hoida Kanada paaril Piper Gillies - Paul Poirer, kes on kahel eelmisel MM-il saanud Chocki ja Batesi järel teise koha.

Eesti paari olümpial pole, aga meie lähematest naabritest teevad kaasa näiteks Juulia Turkkila - Matthias Versluis (Soome) ja Allison Reed - Saulius Ambrulevicius (Leedu).

Nelja aasta eest Pekingis teenis esikoha täna õhtul samuti jääle tulev Cizeron, kelle partneriks oli tollal Gabriella Papadakis.