VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta?

Täna kell 18.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina kiiruisutamise naiste 1000 meetri distantsilt. Kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus.

Naiste 1000 meetris on stardis kokku 15 paari ehk 30 kiiruisutajat. Kõige suuremad favoriidid on hollandlannad Jutta Leerdam ja Femke Kok ning jaapanlanna Miho Takagi.

Mullu Hamari hallis toimunud maailmameistrivõistlustel hõivas mainitud kolmik pjedestaali: kullale tuli Takagi, hõbedale Kok ja pronksile Leerdam. Pekingi olümpial oli samuti parim Takagi ja Leerdam sai siis teise koha. Stardis on ka toonane pronks Brittany Bowe (USA).

