VAATA OTSE | Uus mäesuusaala teeb olümpiadebüüdi

Täna algusega kell 11.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia mäesuusatamise meeskonnavõistluse kiirlaskumisest. Kell 14.55 järgneb ülekanne slaalomist. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Tegemist on esimest korda olümpial oleva meeskonnavõistlusega. Kaasa löövad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja ning nende ajad liidetakse. Aasta eest maailmameistrivõistlustel teenisid esikoha šveitslased Franjo von Allmen ja Loic Meillard.

Sedapuhku on mõlemad mehed taas stardis, kuid erinevate paarilistega. Nii sõidab värske olümpiavõitja von Allmen koos slaalomisõitja Tanguy Nefiga ja Meillard saab loota MK-sarja üldliider Marco Odermatti panusele.

Kokku läheb rajale 21 paari ja tugevaid tegijaid jagub veel: näiteks kiirlaskumise olümpiahõbe Giovanni Franzoni sõidab koos Alex Vinatzeriga ja pronks Dominik Paris koos Tommaso Salaga.

Norralased loodavad ennekõike paarile Adrian Smiseth - Atle Lie McGrath, sest McGrath on slaalomi arvestuses MK-sarja liider. Prantsusmaa võiks uskuda näiteks paari Nils Allegre - Clement Noel edusse.