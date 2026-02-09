X!

VAATA OTSE | Meeskonnavõistluse medaleid on jagamas Itaalia ja Šveits

Täna kell 14.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia mäesuusatamise meeskonnavõistluse slaalomist. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Kiirlaskumises näitas parimat minekut itaallane Giovanni Franzoni (1.51,80), kes jääb nüüd ootama, mida suudab tema võistluspartner Alex Vinatzer slaalomis.

Medaleid on noolimas ka kolm Šveitsi paari: Franzonile järgnesid Alexis Monney (+0,17), Marco Odermatt (+0,28) ja neljandana kiirlaskumise olümpiavõitja Franjo von Allmen (+0,42). Slaalomis on nendega paaris vastavalt Daniel Yule, Loic Meillard ja Tanguy Nef.

Viies oli itaallane Dominik Paris (+0,59), kelle järel sõidab slaalomit Tommaso Sala.

Slaalomi arvestuse MK-sarja liider Atle Lie McGrath peab tegema kõva tööd, sest Adrian Smiseth Sejersted andis kiirlaskumises liidrile ära 1,89 sekundit ja Norra paar on alles 15. kohal.

Enne kiirlaskumist

Tegemist on esimest korda olümpial oleva meeskonnavõistlusega. Kaasa löövad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja ning nende ajad liidetakse. Aasta eest maailmameistrivõistlustel teenisid esikoha šveitslased Franjo von Allmen ja Loic Meillard.

Sedapuhku on mõlemad mehed taas stardis, kuid erinevate paarilistega. Nii sõidab värske olümpiavõitja von Allmen koos slaalomisõitja Tanguy Nefiga ja Meillard saab loota MK-sarja üldliider Marco Odermatti panusele.

Kokku läheb rajale 21 paari ja tugevaid tegijaid jagub veel: näiteks kiirlaskumise olümpiahõbe Giovanni Franzoni sõidab koos Alex Vinatzeriga ja pronks Dominik Paris koos Tommaso Salaga.

Norralased loodavad ennekõike paarile Adrian Smiseth - Atle Lie McGrath, sest McGrath on slaalomi arvestuses MK-sarja liider. Prantsusmaa võiks uskuda näiteks paari Nils Allegre - Clement Noel edusse.

Toimetaja: ERR Sport

