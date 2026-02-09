X!

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar lõpetab olümpia Tšehhi vastu

Täna kell 11.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia segapaaride kurlinguturniirilt, kus lähevad vastamisi Tšehhi ja Eesti. Kommenteerivad Aet Süvari ja Kaidi Elmik, reporter on Ivar Lepik.

Tegemist on nii Marie Kaldvee ja Harri Lille kui ka Julie Zelingrova ja Vit Chabicovsky jaoks turniiri viimase vastasseisuga. Mõlemal on tabelis kirjas kaks võitu ja kuus kaotus ning omavahelise mängu võitja lõpetab üheksandana ja kaotaja kümnendana.

Eesti on saanud oma senised võidud Rootsi ja Kanada paaride üle. Tšehhi on saanud jagu Lõuna-Koreast ja Norrast. Kummalgi võistkonnal enam lootust poolfinaali jõuda ei ole.

"Tšehhi on väga noor, talendikas võistkond," kommenteeris Eesti paari treener Steffen Walstad pühapäeval ERR-ile. "Kui nad mängivad hästi, mängivad nad väga kõrgel tasemel; kui nad mängivad kehvasti, võivad nad ka väga kehvad olla."

"See on osa mängust, kui oled noor ja veel kogemusi korjav võistkond. Peame lihtsalt enda mängule keskenduma."

Toimetaja: Siim Boikov

