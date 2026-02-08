X!

Dramaatiline mängu lõpp tõi Man Cityle Liverpooli vastu kolm punkti

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas teenis pühapäeval tähtsa võidu Manchester City, kes alistas võõrsil mängu viimase kümne minuti väravatest Liverpooli 2:1.

Ungari jalgpallitähe Dominik Szoboszlai suurepärane karistuslöök viis kodumeeskonna 74. minutil juhtima, kümme minutit hiljem leidis kõik jõud ette suunanud City viigivärava, kui Erling Haaland lükkas karistusalas palli peaga edasi ning selle saatis võrku Bernardo Silva.

Mängu esimesel lisaminutil tõmbas Liverpooli väravavaht Alisson rumalalt maha pallini sirutanud Matheus Nunese ning järgnenud penalti realiseeris Haaland, viies külalismeeskonna 2:1 ette. Sellega ei olnud draama lõppenud: 90+8. minutil tõrjus City väravavaht Gianluigi Donnarumma akrobaatilise hüppega maailmameister Alexis Mac Allisteri kauglöögi; päris mängu lõpus, 11. lisaminutil, saatis Liverpool nurgalöögi ajaks Alissoni viiki jahtima ning Rayan Cherkil õnnestus pall madala löögiga võõrustajate tühja puuri poole saata.

Palli järele jooksnud Szoboszlai ja Haalandi võitluses tõmbas ungarlane norralast esmalt särgist ja kuigi pall ületas väravajoone, määras peakohtunik videokorduse vaatamise järel Szoboszlaile punase kaardi ning tühistas Cherki värava.

City hoidis lõpuni 2:1 võidust kinni ja jätkab tabelis teisena, liidrist Arsenalist (56) kuue punkti kaugusel. Liverpool on 39 punktiga kuues, Meistrite liiga koht on praegu viie punkti kaugusel.

