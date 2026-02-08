X!

Saalijalgpalli meistriliigas lõppes mäng 20:0

Jalgpall
Tartu Ravens Futsali kasuks lõi värava ka väravavaht Rene Kolsar. Autor/allikas: Diana Jesin-Gnibida/jesinfoto.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel peeti sel nädalalõpul 12. vooru mänge, neist üks lõppes tulemusega 20:0.

Kui korvpallis tähendab skoor 20:0 loobumisvõitu, siis saalijalgpallis peab sellise skoori vormistamiseks mängima kaks poolaega. Tartu meeskondade vastasseisus lõi eelmise hooaja hõbedameeskond Ravens Futsal meistriliiga debütandi ja seni võiduta jätkava FC Interi vastu avapoolajal 9 ja teisel poolajal 11 väravat. Esimesed 13 minutit oli seis veel talutav, kuid 2:0 seisult lõi Ravens poolaja viimase seitsme minutiga seitse väravat.

Viie väravaga oli resultatiivseim Ken-Krister Uuspalu, neli väravat lõi Lehar Savikink. Kolm väravat said kirja Markus Lokk ja Volodymyr Khyzhevskyi. Jala sai valgeks ka Ravensi väravavaht Rene Kolsar, kes realiseeris kindlalt penalti seisuks 13:0.

Tartu poolt sai protokolli märkmeid vaid mängu väravavahina alustanud ning lõpuks väljakumängijana teise kollase ja kokku punase teeninud Ilja Kachkin.

Ka 12. vooru kolm ülejäänud mängu lõppesid kodumeeskonna suure, viie-, kuue- ja seitsmeväravalise võiduga, kuid need kahvatusid vooru viimase skoori ees.

Pühapäeval alistas Narva United FC Rummu Dünamo 8:3 (5:1). Kaks väravat lõid narvalastest Kristjan Kalamees ja Vitalii Katerynin.

Laupäeval oli tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner 8:2 (1:1) parem Tallinna FC Qarabagist. Kusjuures jaanuarikuus FC Bunker Partneriga liitunud brasiilane Eduardo Bruno Fernandes Silva lõi neli väravat. Kolme mänguga on ta kogunud juba 11 tabamust, millega on tõusnud väravaküttide edetabelis esikümnesse.

Vooru avamängus oli Saku Sporting alistanud reede õhtul Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi 9:2 (4:2).

Nii nagu enne vooru, nii ka pärast vooru on endiselt kindlad kohad 1., 7. ja 8. ning lahtised kohad 2.-6. 12. vooruga muutus aga see, et Ravens Futsal ja Sporting tõusid tabelis FC Qarabagist ja Silla FC Phoenixist mööda.

Paremusjärjestus (12-13/14): 1. FC Bunker Partner 34, 2. Narva United FC 22, 3.-4. Ravens Futsal ja Saku Sporting 20, 5.-6. FC Qarabag ja Silla FC Phoenix 18, 7. Dünamo 10, 8. FC Inter 0 punkti.

13. voor on kavas 13. ja 14. veebruaril. Vooru keskses mängus on vastamisi FC Qarabag ja Narva United FC.

Põhiturniir lõpeb 14. vooru mängudega 21. veebruaril.

Play-off'i pääseb põhiturniiri kuus paremat meeskonda, neist kaks paremat pääseb otse poolfinaali.

Toimetaja: Rene Kundla

