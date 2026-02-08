Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks

Teivashüppaja Robert Kompus parandas pühapäeval Dortmundis toimunud sisevõistlusel isiklikku rekordit 15 sentimeetriga ning kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks.

20-aastase Kompuse senine isiklik rekord oli mullu juunis Lahtis hüpatud 5.50, aga pühapäeval sai ta Dortmundis teisel katsel üle kõrgusest 5.65. Esikoha teenis sama kõrguse ühe hüppega ületanud itaallane Matteo Oliveri.

Eesti rekord on juba 1993. aastast Valeri Bukrejevi käes, kes ületas toona 5.86. Kompus kerkis tema järel nüüd teiseks, talle järgnevad Eerik Haamer (5.61), Erki Nool (5.60) ja Maicel Uibo (5.50).

Kreete Verlin ja Anna Maria Millend võistlevad pühapäeva õhtul Saksamaal Karlsruhes.