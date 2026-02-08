X!

Kalju sõlmis Kuveidist naasnud Vaštšukiga kaheaastase lepingu

Premium liiga
Bogdan Vaštšuk
Bogdan Vaštšuk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Premium liiga hooajaks valmistuv Nõmme Kalju sõlmis kaheaastase lepingu ründava poolkaitsja Bogdan Vaštšukiga.

Vaštšuk mängis viimati Premium liigas 2022. aastal, kuuludes FCI Levadia ridadesse, kirjutab Soccernet.ee. Ta siirdus samal suvel Poola kõrgliigasse Mieleci Stali, sealt edasi Sligo Roversi (Iirimaa) ja Voždovaci (Serbia kõrgliiga) kaudu Al-Shababi, kelle eest mängis nii Kuveidi kõrg- kui ka esiliigas.

"Minu jaoks on see uus samm ja uus väljakutse. Olen viimastel aastatel jälginud Kalju arengut, nende ambitsioone ja mängustiili, see kõik on mulle väga sümpaatne. Olen valmis andma endast kõik, et aidata meeskonda seatud eesmärkide saavutamisel. Väga oluline roll oli ka treenerite staabil, ma tunnen nende nõudmisi, ambitsiooni ja energiat. Tänan Kaljut usalduse eest," sõnas Vaštšuk Kalju pressiteenistusele.

15 korral Eesti koondist esindanud Vaštšuk on varasemalt Levadia eest mänginud Premium liigas 71 kohtumist ja löönud 15 väravat.

Toimetaja: Anders Nõmm

