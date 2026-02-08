Femke Bol jooksis uue distantsi debüüdil kohe Hollandi rekordi

Hollandi kergejõustikutäht Femke Bol tegi pühapäeval Prantsusmaal Metzis debüüdi 800 meetri jooksus ja parandas kohe rahvusrekordit.

400 meetri tõkkejooksu kahekordne maailmameister ja Pariisi olümpiamängudel Hollandi koosseisus 4x400 meetri segateatejooksu kulla võitnud multitalent teatas oktoobris, et on end otsustanud proovile panna 800 meetri jooksus.

25-aastase hollandlanna hooaeg algas pühapäeval Metzis, kus ta võitis 800 meetri jooksu ajaga 1.59,07. See tähistab uut Hollandi siserekordit, maailma hooaja edetabelis on temast kiiremad olnud neli naist: edetabelijuht Isabelle Boffey jooksis jaanuari lõpus Bostonis 1.57,43.

Norralanna Henriette Jäger jooksis Metzis 400 meetri maailma hooaja edetabeli parimaks ajaks 50,62, meeste kaugushüppes pakkusid nii Mattia Furlani kui Bozhidar Saraboyukov 8.39 peale kandunud hüppe, millega läksid mehed samuti maailma edetabeli tippu. Naiste teivashüppe võitis sloveenlanna Tina Šutej 4.80-ga.