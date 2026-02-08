X!

Rae Spordikool tagas kolmandat aastat järjest Balti liigas poolfinaalikoha

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga veerandfinaalseeria teine mäng tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON-i ja Leedu U-18 võistkonna vahel lõppes sarnaselt esimesele, kui Rae esindus teenis ka pühapäeval kolm-null võidu ja tagas sellega edasipääsu poolfinaali.

Jüri spordihoones toimunud korduskohtumine kujunes ühepoolseks, kui kodusaalis mänginud Rae Spordikool/VIASTON loovutas kokku 38 punkti – ligi tund kestnud vastasseis lõppes võõrustajate 3:0 (25:11, 25:17, 25:10) paremusega, vahendab Volley.ee.

Seega võitis põhiturniiri parim Rae põhiturniiril kaheksandaks tulnud Leedu U-18 võistkonna vastu kõik neli tänavuse hooaja omavahelist kohtumist, põhiturniiril saavutas Rae kodusaalis 3:0 ja võõrsil 3:1 võidu.

Koduvõistkond tegi hea esituse blokis ja servil, kus koguti vastavalt 12 ja 13 punkti. Leedulannad saavutasid nii blokis kui servil viis punkti. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 40 protsenti ja kaotajatel 21 protsenti. Liis Kiviloo rõõmustas kodupublikut 12 punktiga, millest viis tulid servil. Kristel Allorg lisas üheksa, Silvia Pertens kaheksa ja Nette Peit seitse punkti.

Rae naiskond kindlustas selle võiduga koha 28. veebruaril ja 1. märtsil Jüri spordihoones toimuval nelja võistkonna finaalturniiril. Ülejäänud kolm poolfinalisti selguvad 21. või 22. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

