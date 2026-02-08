Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

Euroopa korvpalliliigades mängivatel eestlastel oli laupäeva õhtul resultatiivne hoog sees. Poola kõrgliigas toimus Kasper Suuroru ja Leemet Böckleri klubide vastasseis, võidurõõmu sai tunda veel Sander Raieste.

Suurorg ja Sopoti Trefl võõrustasid Böcklerit ja Krosnot, aga kodumeeskond läks juba avaveerandil 11 punktiga juhtima. Teisel veerandil oli mäng tasavägisem, aga pärast poolajapausi läks Sopoti klubi eest ära ja enam tagasi ei vaadanud, vormistades kodupubliku ees 94:81 (23:17, 20.23, 33:17, 18:24) võidu.

23-aastane Suurorg viskas võitjate eest 21 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 3/7, vabavisked 6/6), viis lauapalli, kolm korvisöötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. 24-aastane Böckler kogus 16 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), kaks vaheltlõiget, ühe lauapalli ja ühe korvisöödu.

Sopoti klubi on teeninud tänavu Poola kõrgliigas 12 võitu ja seitse kaotust, liigatabelis jätkatakse kolmandal kohal. Krosno on kolme võidu ja 16 kaotusega 16 meeskonnast koosnevas liigas viimasel tabelireal.

Sander Raieste ja Murcia teenisid Hispaania kõrgliigas võidulisa, kui alistasid võõrsil Breogani 106:95 (29:24, 27:22, 27:27, 23:22). Eesti koondise ääremees kogus 11 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/2, vabavisked 3/3), viis lauapalli, ühe korvisöödu, ühe vaheltlõike ja ühe viskeblokeeringu.

Raieste näitas teisel veerandil põrget, kui pani kahe meetri ja 16 sentimeetri pikkuse Danko Brankovici postrile.

Teised eestlased pidid laupäeval kaotusega leppima, Kristian Kullamäe kerkis Leedu kõrgliigas 23 punktiga (kahesed 7/10, kolmesed 3/6) üleplatsimeheks, aga Lietkabelis pidi võõrsil tunnistama Nevežise nappi 81:80 (18:17, 22:28, 21:18, 20:17) paremust. Eestlase arvele jäi veel viis resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget ja üks lauapall. Kaotuse said ka Mihkel Kirves ning Jonava, kes jäid kodupubliku ees Vilniuse Rytasele alla tulemusega 84:101 (25:20, 23:30, 23:25, 13:26). Eestlane kogus viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/1), ühe lauapalli ja ühe vaheltlõike.

Lietkabelis on kaheksa võidu ja üheksa kaotusega liigatabelis kuues, Jonava kahe võidu ja 15 kaotusega viimane ehk üheksas.

Janari Jõesaar viskas Aadria liigas Bosna eest 19 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 2/5, vabavisked 3/4), haaras kaheksa lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike, aga Bosna pidi tunnistama Ilirija 93:78 (26:29, 26:11, 24:24, 17:14) paremust. Bosna kogus B-grupis kaheksa võitu ja sama palju kaotusi ning sellest piisas, et kindlustada koht kaheksa parima seas.

Kregor Hermet viskas Prantsusmaa kõrgliigas Dijoni eest 13 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/3, vabavisked 2/2) ja lisas veel kolm lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike. Koduklubi jäi siiski võõrsil alla Le Mansile tulemusega 86:92 (19:24, 25:24, 18:24, 24:20). Dijon jätkab liigatabelis kaheksa võidu ja 11 kaotusega kümnendal ehk viimasel play-in'i kohal.