TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

Võõrsil Riia Võrkpallikool/LU-ga mänginud Tartu Ülikool/Bigbank jäi 0:2 kaotusseisu, kuid kolm järjestikust geimivõitu andsid 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:9) mänguvõidu. Tartlannadele tõi enim punkte Laura-Liisa Maiste, kelle arvele kogunes 17 punkti. Nora Lember assisteeris 16, Liisbet Pill 11, Kairin Tammel kümme ning viis serviässa löönud Häli Vahula ja Ingris Suvi kaheksa punktiga, vahendab Volley.ee.

Põhiturniiri teine Tartu jäi lätlannadele blokis punktidega 10:15 alla. Rünnakul olid Tartu edunumbrid 42:34 (protsenti). Teistkordselt kohtutakse 21. veebruaril Tartus.

Põhiturniiril kahel korral Leedu U-18 võistkonda võitnud tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON oli parem ka veerandfinaalseeria avamängus, kui koduses Jüri spordihoones peetud kohtumises saavutati 3:0 (25:14, 25:16, 25:10) võit. Teises geimis kaheksa punktiga säranud Silvia Pertens panustas võitu 15 punktiga ja näitas mängu parimat kasutegurit +13. Kristel Allorg rõõmustas kodupublikut kümne punktiga. Rae naiskonna peatreener Raigo Tatrik kasutas 13 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid kümme. Kaotajate ridades lõpetas Juta Kundelyte vastasseisu seitsme punktiga.

Põhiturniiri parim Rae võib poolfinaalkoha kindlustada juba pühapäeval, kui Jüri spordihoones peetakse korduskohtumine.

Põhiturniiril Kaunase VDU vastu geimivõiduta jäänud Audentese Spordigümnaasium ei võitnud geimi ka laupäeval, leppides kodusaalis 0:3 (19:25, 14:25, 13:25) kaotusega. Võistkonna arvestuses kahe punktiga miinusesse jäänud Audentese poolel kogus Keira Liina Lukas seitse ja Freia Liisa Palk viis punkti. Vaiva Valionyte tõi võitjate resultatiivseimana 15 punkti.

Põhiturniiril tuli Kaunase naiskond neljandaks ja Audentes viiendaks. Seeria kordusmäng toimub 21. veebruaril Kaunases ja vajadusel kolmas 22. veebruaril samuti Kaunases.