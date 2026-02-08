X!

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

Võrkpall
TÜ/Bigbank
TÜ/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga veerandfinaalseeriate avamängud üllatusi ei pakkunud, lõppedes põhiturniiril esinelikusse tulnud võistkondade võiduga.

Võõrsil Riia Võrkpallikool/LU-ga mänginud Tartu Ülikool/Bigbank jäi 0:2 kaotusseisu, kuid kolm järjestikust geimivõitu andsid 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:9) mänguvõidu. Tartlannadele tõi enim punkte Laura-Liisa Maiste, kelle arvele kogunes 17 punkti. Nora Lember assisteeris 16, Liisbet Pill 11, Kairin Tammel kümme ning viis serviässa löönud Häli Vahula ja Ingris Suvi kaheksa punktiga, vahendab Volley.ee.

Põhiturniiri teine Tartu jäi lätlannadele blokis punktidega 10:15 alla. Rünnakul olid Tartu edunumbrid 42:34 (protsenti). Teistkordselt kohtutakse 21. veebruaril Tartus.

Põhiturniiril kahel korral Leedu U-18 võistkonda võitnud tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON oli parem ka veerandfinaalseeria avamängus, kui koduses Jüri spordihoones peetud kohtumises saavutati 3:0 (25:14, 25:16, 25:10) võit. Teises geimis kaheksa punktiga säranud Silvia Pertens panustas võitu 15 punktiga ja näitas mängu parimat kasutegurit +13. Kristel Allorg rõõmustas kodupublikut kümne punktiga. Rae naiskonna peatreener Raigo Tatrik kasutas 13 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid kümme. Kaotajate ridades lõpetas Juta Kundelyte vastasseisu seitsme punktiga.

Põhiturniiri parim Rae võib poolfinaalkoha kindlustada juba pühapäeval, kui Jüri spordihoones peetakse korduskohtumine.

Põhiturniiril Kaunase VDU vastu geimivõiduta jäänud Audentese Spordigümnaasium ei võitnud geimi ka laupäeval, leppides kodusaalis 0:3 (19:25, 14:25, 13:25) kaotusega. Võistkonna arvestuses kahe punktiga miinusesse jäänud Audentese poolel kogus Keira Liina Lukas seitse ja Freia Liisa Palk viis punkti. Vaiva Valionyte tõi võitjate resultatiivseimana 15 punkti.

Põhiturniiril tuli Kaunase naiskond neljandaks ja Audentes viiendaks. Seeria kordusmäng toimub 21. veebruaril Kaunases ja vajadusel kolmas 22. veebruaril samuti Kaunases.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

11:38

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

08:05

Võrkpalli meeste Balti liigas selgusid veerandfinaalpaarid

07.02

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

05.02

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

05.02

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

02.02

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

02.02

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

01.02

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

31.01

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

29.01

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

videod

sport.err.ee uudised

14:40

VAATA OTSE | Laskesuusatajad avavad olümpia segateatesõiduga Uuendatud

14:36

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

14:29

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

14:01

VIDEO | Cortina kuninganna Vonn viidi kukkumise järel kopteriga haiglasse

13:44

Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

13:06

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

12:33

TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga Uuendatud

12:03

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

11:38

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

11:11

Lumelauasõidu esimesed medalid läksid Jaapanisse ja Hiinasse

08:56

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

08:05

Võrkpalli meeste Balti liigas selgusid veerandfinaalpaarid

07.02

Milano Cortina olümpia medalitabel

07.02

Norralanna napsas normaalmäel Prevci eest kuldmedali

07.02

Sorokin: Henry Sildaru on maailma tipu lähedal

loetumad

07.02

Kaldvee ja Lill alistasid olümpial Kanada paari Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

07.02

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

12:33

TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga Uuendatud

07.02

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:36

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

07.02

Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

07.02

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

07.02

Dopinguga põrunud laskesuusataja pöördus spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo