VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill jahivad olümpial tähtsaid võite

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill jätkab pühapäeval võistlemist Milano Cortina taliolümpiamängudel, kui vastamisi minnakse Lõuna-Korea ja USA esindustega. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kohtumisest Lõuna-Koreaga algab kell 11.00, ülekanne kohtumisest USA-ga kell 15.30. Kommenteerivad Aet Süvari, Juhan Kilumets, Karl Kukner ja Kaidi Elmik, reporter on Maarja Värv.

Kaldvee ja Lill teenisid olümpiaturniiri esimese viie mänguga vaid ühe võidu, aga suutsid laupäeva õhtul alistada tugeva Kanada paari. Kahe võidu ja nelja kaotusega jätkab Eesti paar kümne tiimi konkurentsis kaheksandal kohal, pidada on jäänud veel kolm matši.

Enne pühapäevast võistluspäeva on Suurbritannia teeninud seitse järjestikust võitu, ülejäänud esineliku paarid - USA, Itaalia, Rootsi - on nelja võidu peal.

Eesti eesmärgi sõnastus on sellest seisust tulenevalt võrdlemisi lihtne: võite on vaja. Laupäeval minnakse esmalt vastamisi Lõuna-Korea paari Kim Seon-yeong - Jeong Yeong-seokiga, kes on kuue matšiga teeninud ühe võidu. Pärastlõunal ootab ees teist kohta hoidev USA, keda esindavad 2023. aastal maailmameistriteks tulnud Cory Thiesse ja Korey Dropkin.

Milano Cortina olümpia segapaaride kurlingu põhiturniir lõppeb esmaspäeval. Neli paremat liiguvad samal õhtul toimuvatesse poolfinaalidesse ning medalid jagatakse välja teisipäeval.

Toimetaja: ERR Sport

