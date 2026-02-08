Võrkpalli meeste Balti liigas selgusid veerandfinaalpaarid

Tartu Bigbank oli 3:0 (25:23, 25:16, 25:18) üle Võru Barrusest ning lõpetas põhiturniiri teisena, punkte koguti 36. Barrus lõpetas kuuendal kohal 25 punktiga, nende geimide suhe oli kehvem kui koht eespool samuti 25 punkti saanud Robežsardzel, vahendab Volley.ee.

Bigbanki kasuks tõi Jack Williams 16 punkti (+10), Martti Juhkami lisas 15 (+8) ja kuue blokiga säranud Marx Aru 13 silma (+11). Tartu klubi vastuvõtt oli 37 protsenti ja rünnak 57 protsenti, blokk saadi Võru rünnakutele ette 12 korral ning servijoone tagant teeniti kolm punkti ja eksiti kaheksa korda. Võru parim oli 20 punktiga (+10) Renato Santos, Kyle Wilson ja Kristo Kollo lisasid kumbki seitse silma (+1 ja +2). Barruse vastuvõtt oli 48 protsenti ja rünnak 41 protsenti, blokist saadi neli ja servilt neli punkti (kümme viga).

Selver x TalTech alistas samuti 3:0 (25:14, 25:14, 25:14) Audentes/Solarstone'i. Selver sai põhiturniiril 32 punktiga kolmanda koha, Audentes jäi kolme punktiga viimaseks ja play-off'i ei pääsenud.

Selveri edukaim oli kuus serviässa löönud ja 17 punkti (+16) toonud Andres Jefanov, Mads Roness lisas üheksa (+4) ning Hendrik Luuken kaheksa punkti (+4). Selver x TalTechi vastuvõtt oli 59 protsenti, rünnak 53 protsenti, blokist saadi kuus ja servilt 13 punkti (kümme viga).

Audentese parim oli kaheksa punktiga (+2) Carl Kreek, Mart Vahter ja Mark Norman Soome lisasid kumbki neli silma (+2 ja -1). Vastuvõtt oli 37 protsenti ja rünnakuid lahendati 34-protsendiliselt, blokipunkte saadi kaks ja servil punkte ei teenitud.

Lisaks alistas põhiturniiri viimasel päeval Ezerzeme/DU 3:1 Jekabpilsi Luši ja Robežsardze/RSU oli 3:0 parem Elga-Grafaite S-Sportas Šiauliaist.

Pärnu Võrkpalliklubi tagas põihturniiri võiduga koha poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Ülejäänud meeskonnad hakkavad mängima kahe võiduni peetavaid veerandfinaale.

Veerandfinaalidega tehakse algust 14. veebruaril.

Veerandfinaalpaarid:

Tartu Bigbank - Ezerzeme/DU

Selver x TalTech - Võru Barrus VK

Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas - Robežsardze/RSU