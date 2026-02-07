X!

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

Korvpall
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas oli laupäeval võistlustules viis Eesti klubi, kellest kolm said kirja võidu.

Turniiritabeli liider Tartu Ülikool Maks & Moorits saavutas neljanda järjestikuse võidu, alistades kodusaalis Liepaja 87:77 (31:17, 16:16, 25:16, 15:28). Markus Ilver viskas võitjate parimana 16 punkti ja hankis kuus lauapalli, Martin Paasoja toetas 14 punktiga. Tartu Ülikool on võitnud 21 mängust 19.

BC Kalev/Cramo oli võõrsil 92:70 (14:16, 29:19, 27:23, 22:12) üle Riia Zellist ning kirjutas kuue kaotuse kõrvale 14. võidu. Kalevlaste rünnakut vedas Märt Rosenthal, kelle arvele kogunes 18 punkti, kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Hugo Toom panustas 17 punkti ning Severi Kaukiainen ja Anrijs Miška lisasid mõlemad 13 silma. Võiduga tõusis Kalev/Cramo tabelis viiendale kohale.

Transcom Pärnu sai kodusaalis Läti Ülikoolist napilt jagu 72:71 (21:14, 19:24, 12:21, 20:12). Võitjate poolel küündisid kahekohalise punktisummani Devin Harris ja Gregor Ilves, kes viskasid vastavalt 16 ja 11 punkti. Tabelis on Pärnu kümne võidu ja 12 kaotusega üheksandal positsioonil.

Seitsmendal tabelikohal olev TalTech/ALEXELA pidi kodusaalis tunnistama Tartu Ülikooli lähima jälitaja Riia VEF-i 102:75 (33:18, 26:18, 21:27, 22:12) paremust. Tagantpoolt kolmandal kohal paiknev Keila KK kaotas kodus Ventspilsile 80:84 (25:15, 19:33, 26:14, 10:22).

Toimetaja: Henrik Laever

