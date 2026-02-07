Laura Lizette Sander sõitis AÜE velotuuri etapil 15 parema sekka

Wiebese võiduajaks mõõdeti 2:48.37. Teisena lõpetas iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ) ja kolmandana taanlanna Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team).

Sandri sõnul olid tal väga head jalad. "Avaetapp oli raske, kuid eile oli mu karjääri üks lihtsamaid võistluspäevi. Ma ei osanud seepärast oma jalgu hinnata ja jäin lõpus kukkumise taha," kirjeldas Sander etapi järel. "Kolmanda etapi kohaga 15 parema seas jään rahule. Mul pole lihtsalt lõpusprintides veel seda enesekindlust."

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Wiebes, edestades Gillespied 18 ja inglannat Zoe Bäckstedti 23 sekundiga. Sander läheb 156-kilomeetrisele finaaletapile vastu 25. (+0.30) ja Tuisk 29. positsioonil (+0.30). Viimasel päeval ootab rattureid ees kuulus Jebel Hafeet lõputõus (10,7 km; 6,9%).