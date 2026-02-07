X!

Lajal viis Eesti tennisekoondise eduseisu

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti meeste tennisekoondis kohtub sel nädalavahetusel Davise karikasarja maailmaliiga teise grupi üleminekumatšis võõrsil Namiibiaga.

Mark Lajal (ATP 158.) sai esimeses üksikmängus jagu Steyn Dippenaarist (ATP -) 6:1, 6:4. Esimeses setis õnnestus eestlasel korra ja teises setis kaks korda vastase palling murda. Oma servil oli Lajal väga kindel ja Dippenaaril murdevõimalusi ei tekkinud.

"Suhteliselt okei mäng oli, arvestades millistes oludes mängime. Väljak on väga kiire, kõrgmäestikus põrkab pall kiiresti ja ka väga kõrgele, seetõttu keeruline mängida," lausus Lajal Tennisnet.ee vahendusel.

"Servijal on siin suur eelis. Oma pallingugeimides ei näinud ma mingeid probleeme, kuid teises setis oli raskusi tõrjega, vastane hakkas paremini servima. Ma teadsin, et kui läheb pallivahetuseks, võidan punkti. Vaja oli saada tõrjel pall mängu. Nendes oludes on kõigil raske mängida."

Teises üksikmängus tulevad väljakule Markus Mölder (ATP 1164.) ja Codie Schalck van Schwalkwyk.

Pühapäeval peetakse paarismäng ja vajadusel veel kaks üksikmängu. Matši üldvõidu saamiseks on vaja võita kolm kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

