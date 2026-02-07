X!

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

OM2026
Olümpiarõngad Milano Cortina OM-il
Olümpiarõngad Milano Cortina OM-il Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees
OM2026

Alanud olümpiamängud toovad ülekanded kolme ERR-i telekanalisse ja veebikanalitesse. Eestikeelse kommentaariga saab ülekandeid vaadata ka ETV+ kanalilt.

Lõviosa olümpiamängude otseülekannetest jagunevad ETV ja ETV2 vahel. Jääalade põhikoduks on alanud taliolümpial ETV+, kus saab kaasa elada näiteks jäähokile, iluuisutajatele ja ka freestyle-suusatamisele.

Kõiki ERR-i ülekandeid saadavad alati eestikeelsed kommentaarid, ka neid, mida vahendab ainult ETV+. Kui ülekanne on korraga mitmes kanalis, siis ETV-s ja ETV2-s on ülekande kommentaar eesti keeles ja ETV+ kanalis vene keeles. Kui ülekanne on ainult ETV+ kanalil, saab vaataja kommentaari keele ise valida - eestikeelseks kommentaariks tuleb teleripuldiga heli seadistustes valida eesti keel.

Samasugust võimalust pakub ka Jupiter, kust leiab kõigi kolme ERR-i telekanali kavad ja otse- ning järele saab vaadata nii ETV, ETV2 kui ka ETV+ programmi. Kui ülekanne on vaid ETV+ kanalil, siis eestikeelse kommentaariga vaatamiseks tuleb otseülekande keeleseadistuses valida eesti keel, seda saab teha nii Jupiteri veebikeskkonnas kui ka telerakenduses.

Kõiki otseülekandeid saab eestikeelse kommentaariga alati jälgida ka ERR-i spordiportaali vahendusel.

Olümpiakava näeb siit.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:04

VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine Uuendatud

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaaril seisab ees kaks tähtsat mängu

09:27

TÄNA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis

08:52

TÄNA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt?

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

sport.err.ee värsked uudised

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:18

Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

12:04

VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine Uuendatud

11:35

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

11:06

Mihkels lõpetas Masqati ühepäevasõidu kolmandas kümnes

10:41

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaaril seisab ees kaks tähtsat mängu

09:27

TÄNA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis

08:52

TÄNA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt?

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo