Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

Lõviosa olümpiamängude otseülekannetest jagunevad ETV ja ETV2 vahel. Jääalade põhikoduks on alanud taliolümpial ETV+, kus saab kaasa elada näiteks jäähokile, iluuisutajatele ja ka freestyle-suusatamisele.

Kõiki ERR-i ülekandeid saadavad alati eestikeelsed kommentaarid, ka neid, mida vahendab ainult ETV+. Kui ülekanne on korraga mitmes kanalis, siis ETV-s ja ETV2-s on ülekande kommentaar eesti keeles ja ETV+ kanalis vene keeles. Kui ülekanne on ainult ETV+ kanalil, saab vaataja kommentaari keele ise valida - eestikeelseks kommentaariks tuleb teleripuldiga heli seadistustes valida eesti keel.

Samasugust võimalust pakub ka Jupiter, kust leiab kõigi kolme ERR-i telekanali kavad ja otse- ning järele saab vaadata nii ETV, ETV2 kui ka ETV+ programmi. Kui ülekanne on vaid ETV+ kanalil, siis eestikeelse kommentaariga vaatamiseks tuleb otseülekande keeleseadistuses valida eesti keel, seda saab teha nii Jupiteri veebikeskkonnas kui ka telerakenduses.

Kõiki otseülekandeid saab eestikeelse kommentaariga alati jälgida ka ERR-i spordiportaali vahendusel.

Olümpiakava näeb siit.