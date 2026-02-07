Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

29. jaanuarist 1. veebruarini Sappadas ja Forni Avoltris peetud murdmaasuusatamise veteranide MM tõi kokku ligi 1000 sportlast 25 riigist. Üheksa päeva jooksul võisteldi erinevatel distantsidel alates 5 km sprindist kuni 30 km ühisstardini. Stardis oli ka mitmeid endisi maailmameistreid ja olümpiavõitjaid.

Eesti koondise edukaim oli Rait Pallo, kes teenis tihedas konkurentsis hõbemedali nii 10 km kui ka 30 km klassikasõidus. Hea esituse tegi ka Merle Kale, kes saavutas 10 km klassikasõidus viienda koha. Aivar Ridamäe lõpetas 30 km vabatehnika sõidu üheksandana.

Võistlustest võttis osa ka Alvar Johannes Alevi isa Agur Alev, kes võttis lisaks kolmele MM-distantsile mõõtu ka Saksamaal toimunud König Ludviglauf maratonil. Eesti delegatsiooni juht ja kohtunik maailmameistrivõistlustel oli Andres Häkkinen.

Veteranide ehk Masters World Cup murdmaasuusatamise sari on pika traditsiooniga rahvusvaheline võistlus, mis koondab nii tipptasemel kui ka harrastuslikke suusasõpru üle maailma. Masters-liikumine sai ametliku kuju 1982. aastal, mil moodustati World Masters Cross-Country Ski Association.

Sellest ajast alates on igal aastal peetud maailmameistrivõistlusi erinevates riikides, mis annavad vanuseklasside kaupa võimaluse mõõtu võtta 30+ vanuses sportlastele. Järgmisel aastal toimub võistlus Norras, Tromsøs.