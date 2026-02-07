Mihkels lõpetas Masqati ühepäevasõidu kolmandas kümnes

Lõputõusul peagrupist eraldunud ratturitest võitis šveitslane Mauro Schmid (Team Jayco AlUla; 4:14.36), edestades inglast Adam Yatesi (UAE Team Emirates – XRG; +0.00) ja austraallast Luke Plappi (Team Jayco AlUla; +0.04). Mihkels finišeeris peagrupis, mis kaotas võitjale 15 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Jäin sooritusega rahule. Lõpuringidel oli neli rasket tõusu, millest kõige viimane oli taganttuulega, mis mind tõusu üle elamise mõttes just ei soosinud," kirjeldas Mihkels. "Sain siiski umbes 30-mehelises grupis finišisse, kuid lõpus enam jalga midagi järele ei jäänud. Viimasel tõusul panid viis meest veel teise käigu sisse ehk poodiumile me niikuinii ei sõitnud."

Juba laupäeval alustab Mihkels Omaani velotuuri (UCI 2.Pro).

Araabia Ühendemiraatide velotuuri (UCI 2.WWT) teisel etapil (145 km) teenis karjääri 120. profivõidu hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime; 3:38.44). Tema järel lõpetasid itaallanna Chiara Consonni (Canyon//Sram zondacrypto) ja hollandlanna Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike). Aidi Gerde Tuisk ja Laura Lizette Sander (mõlemad Hitec Products – Fluid Control) said vastavalt 26. ja 57. koha.

Üldarvestuses jätkab Tuisk 20. (+0.20) ja Sander 35. (+0.20) positsioonil. Kolm paremat on Wiebes, iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ; +0.14) ja Consonni (+0.14). Kolmandal etapil on kavas 121 kilomeetrit.