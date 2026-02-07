Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

Detroidi paremate vahel jagunesid punktid üsna ühtlaselt. Kõige resultatiivsem oli 18 silmaga Daniss Jenkins, kuid Tobias Harrise ja Isaiah Stewarti nimele kirjutati 15 silma. Cade Cunningham aitas omasid seitsme tulemusliku sööduga. Mikal Bridges viskas New Yorgi parimana 19 punkti.

Detroit Pistons jätkab kindlalt idakonverentsi liidrina. Eelmised kaheksa mängu võitnud New York Knicks on Boston Celticsi järel paremuselt kolmas meeskond.

Tunduvalt kehvemad ajad on Sacramento Kingsil, kes on kogunud 11 kaotust järjest ja jätkab liiga kõige kehvema võiduprotsendiga (22,6). Viimati jäädi kodus alla Los Angeles Clippersile 111:114 (27:17, 22:31, 28:31, 34:35).

Boston Celtics alistas kodus Miami Heati 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22) ja kirjutas tabelisse viienda võidu järjest. Jaylen Brown panustas kodumeeskonna esitusse 29 punktiga.

Tulemused: Boston - Miami 98:96, Detroit - New York 111:80, Milwaukee - Indiana 105:99, Minnesota - New Orleans 115:119, Portland - Memphis 135:115, Sacramento - LA Clippers 111:114.