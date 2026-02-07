VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad õhtuses matšis Kanada paariga

X!

Täna kell 20.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängudelt, kus kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill kohtuvad Kanada paariga Jocelyn Peterman - Brett Gallant. Kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner, reporter on Ivar Lepik

Enne Eesti - Kanada mängu:

Kaldvee ja Lill pidid laupäeva lõunal vastu võtma neljanda kaotuse, kui oldi sunnitud tunnistama Norra paari Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten 6:5 paremust.

Norralased alustasid kohtumist hästi, kui röövisid teises voorus punkti ja asusid 2:0 juhtima. Kolmandas voorus oli Eestil võimalus teenida kaks punkti, kuid kahjuks läks Kaldvee viimane vise pikaks ja tuli leppida ühe punktiga.

Viiendas voorus tegid vastased Eesti paarile kingituse, kui visati oma kaks kivi ringi keskelt välja. Vastaste eksimus aitas Kaldveel ja Lillel võtta kaks punkti, millega viigistati seis 3:3-le.

Kuuendas voorus teenis Norra paar power play abil kaks punkti, eestlased tegid seitsmendas voorus sama ja viigistasid seisu 5:5-le. Viimases voorus oli viimase kivi eelis Norral ning nad ei vääratanud, teenides 6:5 võidu.

Kaldveel ja Lillel on nüüd kirjas üks võit ja neli kaotust. Õhtuses matšis lähevad nad vastamisi Kanada paariga Jocelyn Peterman - Brett Gallant, kellel on praeguseks kirjas kolm võitu ja kaks kaotust.

Enne Eesti - Norra mängu:

Eesti paaril on olümpial kirjas üks võit ja kolm kaotust: avapäeval jäädi alla Šveitsile 7:9, teisel Suurbritanniale 5:10, aga võideti Rootsit 7:5. Reedel tuli tunnistada Pekingi olümpiavõitja Itaalia 7:4 paremust.

Norra koondise bilanss on täpselt sama: avapäeval kaotati Suurbritanniale 6:8 ning neljapäeval USA-le 6:8 ja Kanadale 3:6. Reedel võideti aga Rootsit lausa 9:0.

Milano Cortina olümpia segapaaride kurlingu põhiturniir kestab 4.-9. veebruarini. Seejärel pääsevad neli paremat 9. veebruari õhtul toimuvatesse poolfinaalidesse. Päev hiljem selgitatakse olümpiavõitja ja mängitakse ka pronksimatš.

Toimetaja: ERR Sport

