X!

VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine

OM2026
{{1770444360000 | amCalendar}}
OM2026

Täna kell 12.25 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängude mäesuusatamise meeste kiirlaskumiselt. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Tänavuse hooaja MK-sarjas on peetud kuus kiirlaskumist ja see on üks mitmest distsipliinist, kus seni on olnud kõige edukam šveitslane Marco Odermatt, kel kirjas 510 punkti. Tema lähim jälitaja on kaasmaalane Franjo von Allmen (395).

Seejuures võitiski viimase olümpiaeelse MK-etapi just von Allmen, jättes teiseks itaallase Dominik Parise ja kolmandaks ameeriklase Ryan Cochran-Siegle'i. Odermatt oli kodusel Crans Montana rajal neljas.

Milano Cortina mängude võistlused peetakse tuntud mäesuusakeskuses Bormios, kus meeste kiirlaskumises on peetud ka kolm ametlikku treeningut: esimesel näitas kõige kiiremat minekut Cochran-Siegle, teisel itaallane Mattia Casse ja kolmandal kanadalane James Crawford.

Odermatt oli esimesel treeningul kolmas, aga kahel ülejäänud ei pääsenud isegi kümne parema hulka. Samas põhjalikke järeldusi ei tasu nendest sõitudest teha.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:04

VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine Uuendatud

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaaril seisab ees kaks tähtsat mängu

09:27

TÄNA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis

08:52

TÄNA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt?

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

sport.err.ee värsked uudised

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:18

Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

12:04

VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine Uuendatud

11:35

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

11:06

Mihkels lõpetas Masqati ühepäevasõidu kolmandas kümnes

10:41

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaaril seisab ees kaks tähtsat mängu

09:27

TÄNA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis

08:52

TÄNA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt?

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo