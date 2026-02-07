VAATA OTSE | Olümpiapäeva alustab ERR-i ekraanidel meeste kiirlaskumine

Täna kell 12.25 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängude mäesuusatamise meeste kiirlaskumiselt. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Tänavuse hooaja MK-sarjas on peetud kuus kiirlaskumist ja see on üks mitmest distsipliinist, kus seni on olnud kõige edukam šveitslane Marco Odermatt, kel kirjas 510 punkti. Tema lähim jälitaja on kaasmaalane Franjo von Allmen (395).

Seejuures võitiski viimase olümpiaeelse MK-etapi just von Allmen, jättes teiseks itaallase Dominik Parise ja kolmandaks ameeriklase Ryan Cochran-Siegle'i. Odermatt oli kodusel Crans Montana rajal neljas.

Milano Cortina mängude võistlused peetakse tuntud mäesuusakeskuses Bormios, kus meeste kiirlaskumises on peetud ka kolm ametlikku treeningut: esimesel näitas kõige kiiremat minekut Cochran-Siegle, teisel itaallane Mattia Casse ja kolmandal kanadalane James Crawford.

Odermatt oli esimesel treeningul kolmas, aga kahel ülejäänud ei pääsenud isegi kümne parema hulka. Samas põhjalikke järeldusi ei tasu nendest sõitudest teha.