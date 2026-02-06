X!

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

Jalgpall
Jalgpalli superkarikas: Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond
Jalgpalli superkarikas: Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Soometsa koduklubi Kristansandi Start kaotas hooajaeelses kontrollmängus Stavangeri Vikingile 0:4.

Eelmisel hooajal Bodö/Glimti ees ühepunktilise eduga Norra meistriks kroonitud Viking lõi esimesel poolajal Starti vastu kolm väravat ja lisas teisel poolajal ühe, vahendab Soccernet.ee.

Soomets sekkus mängu teiseks poolajaks. Start saavutas mullu Norra esiliigas teise koha ja tõusis mõneaastase pausi järel kõrgseltskonda. Norra kõrgliiga uus hooaeg algab märtsi keskel.

Eesti ründaja Oliver Jürgens puudus koosseisust, kui tema koduklubi Teuta kaotas Albaania kõrgliigas võõrsil Elbasanile 1:2. Kümme liigamängu järjest võiduta jäänud Teuta asub 23 vooru järel 27 punktiga kümne meeskonna konkurentsis kuuendal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

23:35

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

06:45

Saalijalgpallis ollakse Euroopa ja Aasia meistrivõistlustel medalimängude ootel

05.02

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

05.02

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

05.02

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

04.02

Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

04.02

Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

04.02

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

04.02

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

sport.err.ee uudised

23:35

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

22:26

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

22:20

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

21:55

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

loetumad

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo