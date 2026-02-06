Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Soometsa koduklubi Kristansandi Start kaotas hooajaeelses kontrollmängus Stavangeri Vikingile 0:4.
Eelmisel hooajal Bodö/Glimti ees ühepunktilise eduga Norra meistriks kroonitud Viking lõi esimesel poolajal Starti vastu kolm väravat ja lisas teisel poolajal ühe, vahendab Soccernet.ee.
Soomets sekkus mängu teiseks poolajaks. Start saavutas mullu Norra esiliigas teise koha ja tõusis mõneaastase pausi järel kõrgseltskonda. Norra kõrgliiga uus hooaeg algab märtsi keskel.
Eesti ründaja Oliver Jürgens puudus koosseisust, kui tema koduklubi Teuta kaotas Albaania kõrgliigas võõrsil Elbasanile 1:2. Kümme liigamängu järjest võiduta jäänud Teuta asub 23 vooru järel 27 punktiga kümne meeskonna konkurentsis kuuendal kohal.
Toimetaja: Anders Nõmm