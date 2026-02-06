Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

Pärnu lõpetas põhiturniiri esikohal 45 punktiga. Šiauliail on põhiturniiril veel üks kohtumine pidada, neil on enne laupäevast mängu koos 27 punkti, millega ollakse neljandal kohal, kirjutab volley.ee.

Tartu Bigbankil on tabeli teisena 33 punkti ja Selver x TalTechil kolmandna 29 punkti. Viies on Võru Barrus Võrkpalliklubi 25 punktiga, kuues 22 punktiga Robežsardze/RSU, seitsmes 13 punktiga Ezerzeme/DU. Kaheksandal positsioonil paikneval Jekabpilsi Lušil on 7 ja Audentes/Solarstone´il üheksandana 3 punkti, kahel viimasel enam seega play-off'i pääseda pole võimalik.

Reedeses kohtumises tõi 4 ässa löönud Markus Uuskari Pärnule 13 punkti (+9), Kristo-Joosep Peterson lisas 11 (+6) ning Taavet Leppik 9 punkti (+3). Pärnu vastuvõtt oli 59%, rünnak 46%, blokiga teeniti 7 punkti ja servil löödi 8 punkti ja eksiti 14 pallingul.

Leedu klubi parim oli 7 punktiga (+4) Mykolas Suchanekas. Leedu klubi vastuvõtt oli 27% ja rünnak 29%, blokipunkte saadi 8 ja servipunkte 2 (eksiti 8 servil).

Laupäeval kell 17 kohtuvad Võrus sealne Võru Barrus ja Tartu Bigbank, kell 18 mängivad Audentese spordihoones Audentes/Solarstone ja Selver x TalTech. Lisaks lähevad omavahel vastamisi Läti klubid, kui kohtuvad Robežsardze ja Šiauliai ning Jekabpils ja Daugavpils.

Pärnu Võrkpalliklubi tagas põhiturniiri võiduga koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Ülejäänud meeskonnad hakkavad mängima veerandfinaale (kahe võiduni), veerandfinaalpaarid moodustatakse põhiturniiri tabeliseisu järgi järgnevalt: 2. koha saaja mängib 7. koha meeskonnaga, 3. vs 6. ja 4. vs 5.