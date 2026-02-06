X!

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi
Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer meeste võrkpalli Balti liiga reedeses ainsas kohtumises alistas tabeliliider Pärnu Võrkpalliklubi 3:0 (25:19, 25;16, 25:21) Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase.

Pärnu lõpetas põhiturniiri esikohal 45 punktiga. Šiauliail on põhiturniiril veel üks kohtumine pidada, neil on enne laupäevast mängu koos 27 punkti, millega ollakse neljandal kohal, kirjutab volley.ee.

Tartu Bigbankil on tabeli teisena 33 punkti ja Selver x TalTechil kolmandna 29 punkti. Viies on Võru Barrus Võrkpalliklubi 25 punktiga, kuues 22 punktiga Robežsardze/RSU, seitsmes 13 punktiga Ezerzeme/DU. Kaheksandal positsioonil paikneval Jekabpilsi Lušil on 7 ja Audentes/Solarstone´il üheksandana 3 punkti, kahel viimasel enam seega play-off'i pääseda pole võimalik.

Reedeses kohtumises tõi 4 ässa löönud Markus Uuskari Pärnule 13 punkti (+9), Kristo-Joosep Peterson lisas 11 (+6) ning Taavet Leppik 9 punkti (+3). Pärnu vastuvõtt oli 59%, rünnak 46%, blokiga teeniti 7 punkti ja servil löödi 8 punkti ja eksiti 14 pallingul.

Leedu klubi parim oli 7 punktiga (+4) Mykolas Suchanekas. Leedu klubi vastuvõtt oli 27% ja rünnak 29%, blokipunkte saadi 8 ja servipunkte 2 (eksiti 8 servil).

Laupäeval kell 17 kohtuvad Võrus sealne Võru Barrus ja Tartu Bigbank, kell 18 mängivad Audentese spordihoones Audentes/Solarstone ja Selver x TalTech. Lisaks lähevad omavahel vastamisi Läti klubid, kui kohtuvad Robežsardze ja Šiauliai ning Jekabpils ja Daugavpils.

Pärnu Võrkpalliklubi tagas põhiturniiri võiduga koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Ülejäänud meeskonnad hakkavad mängima veerandfinaale (kahe võiduni), veerandfinaalpaarid moodustatakse põhiturniiri tabeliseisu järgi järgnevalt: 2. koha saaja mängib 7. koha meeskonnaga, 3. vs 6. ja 4. vs 5.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:20

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

05.02

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

05.02

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

02.02

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

02.02

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

01.02

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

31.01

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

29.01

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

26.01

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

26.01

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

videod

sport.err.ee uudised

23:35

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

22:26

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

22:20

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

21:55

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

loetumad

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

21:44

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo