Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

Korvpall
Patrik Saal
Patrik Saal
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas käis reedel ainsa Eesti meeskonnana väljakul tabeli punane latern Keila Coolbet, kes jäi kodusaalis 89:99 alla Riia VEF-ile.

Mäng läks kodumeeskonna jaoks käest avaveerandil, kui oma 19 viskest tabati kuus, VEF sai samal ajal läbi korvirõnga 19 viskest 12 ja võitis avaveerandi 31:17.

Teisel perioodil jõudis Keila kuue punkti kaugusele, kolmanda veerandaja lõpuks läks Riia tippklubi aga juhtima 21 punktiga. Pärast seda sai VEF mänguaega anda ka pingimeestele ja võõrustajad vähendasid mängu lõpus vahe taas ühekohaliseks.

Keila poolelt tegi väga hea mängu Patrik Saal, kes tabas oma kümnest viskest üheksa ja kogus 27 punkti (vabavisked 5/6). Meeskonna uus mängujuht Martiy Hill lisas 15 ja Ethan Andre Brittain-Watts 14 punkti. VEF-i poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani viis meest.

Keila on tabelis kahe võidu ja 20 kaotusega viimasel kohal, VEF jagab 15 võidu ja nelja kaotusega koos linnarivaali Zelliga teist kohta. Tartu Ülikoolil on liidrina 18 võitu ja kaks kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

