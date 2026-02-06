Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

Big 12 konverentsis kümnest mängust seitsmenda kaotuse saanud Cincinnati (11-12) võitis avapoolaja 30:20 ja juhtis neli minutit pärast teise poolaja algust 14 punktiga, aga ülejäänud mäng kuulus külalismeeskonnale (15-8) skooriga 36:17. Pingilt alustanud Kriisa ei saanud 15 minutiga statistikasse kirja muud peale kahe mööda läinud kaugviske.

Kriisa oli hooaja esimestes mängudes hädas visketabavusega, aga pakkus detsembris mitu korralikku esitust ning sai ka põhimängujuhina korralikult mänguaega. Aasta algusest on Kriisa aga väljakule saanud keskmiselt kümneks minutiks ja kogunud vaid 1,8 punkti ja 0,6 resultatiivset söötu.

Kriisa kogus hooajal 2023/24 West Virginia eest mängides peaaegu kõigis statilistilistes kategooriates oma NCAA-karjääri parimad näitajad, kui tema arvele jäi 23 mänguga keskmiselt 11 punkti (visketabavus 42,9%, kaugvisetel 42,4%), 2,5 lauapalli ja 4,7 korvisöötu.