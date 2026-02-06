Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

Põhiturniiri võidu juba mõnda aega tagasi kindlustanud Pärnu Võrkpalliklubi tagas sellega koha otse poolfinaalis ja sai ka õiguse korraldada 7. märtsil toimuv finaalipäev. Ülejäänud meeskonnad hakkavad mängima veerandfinaale (kahe võiduni), veerandfinaalpaarid moodustatakse põhiturniiri tabeliseisu järgi järgnevalt: teise koha saaja mängib seitsmenda koha meeskonnaga, kolmas vs kuues ja neljas vs viies.

Liigatabelis on Pärnul liidrina koos 42 punkti. Tartu Bigbankil on teisena kogutud 33 punkti ja Selver x TalTechil kolmandna 29 punkti. Neljas on Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas 27 punktiga, viies Võru Barrus Võrkpalliklubi 25 punktiga, kuues 22 punktiga Robežsardze/RSU, seitsmes 13 punktiga Ezerzeme/DU.

Kaheksandal positsioonil paikneval Jekabpilsi Lušil on seitse ja Audentes/Solarstoneil üheksandana kolm punkti, kahel viimasel enam seega play-off'i pääseda pole võimalik.

Kõigil meeskondadel peale Šiauliai on põhiturniiril pidada üks kohtumine, Leedu klubil on ees kaks mängu ja seega võimalik teenida maksimaalselt kuus punkti.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et neil midagi nuputada pole tabeliseisu osas ja minnakse endast maksimumi andma. "Meil pole siin midagi sättida või mõelda, läheme Tartu vastu võitlema. Meie mäng pole sujunud nii nagu tahaks ja oleme otsinud ja otsinud ning loodan, et saame asjad paremini tööle. Eks sidemängija Anton Välimaa on pärast vigastusest tagasitulekut alles neli mängu pidanud ja alles otsib koostööd ründajatega," sõnas juhendaja. "See kohtumine on ühtlasi play-offideks valmistumine, seega tahaks hea esituse teha oma fännide ees ja et meeskond näitaks sellist mängu, milleks me võimelised oleme."

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg läheb põhiturniiri viimasele mängule samuti tulevikule mõeldes. "Võru mänguks võivad asjad rohkem selged olla (sest reedel kohtuvad Pärnu ja Šiauliai - toim), seega see võib kujuneda iga punkti eest võitlemiseks või on selline põhiturniiri lõpetamise mäng. Viimast kohtumist tuleb ikkagi tõsiselt võtta ka seetõttu, et saaks põhiturniiri hea tundega lõpetada ja mõeldes ka veerandfinaali ettevalmistuse peale – ei taha, et kellelgi põhimeestest väga pikk paus tekiks. Seega mänguaega plaanin jagada, aga päris eemale ei taha kedagi jätta," lisas Rikberg.

Tabeliseis võib muutuda ka Selver x TalTechi jaoks, peatreener Avo Keelel on enne viimast mängu üks eesmärk. "Audentese vastu läheme võitu tahtma, muud siin pole. Meie lõppkoht ei sõltu enam ainult meist endist, aga tahame teha kõik endast oleneva, et olla veerandfinaalideks võimalikult kõrgel kohal. Meeskond on terve ja oleme valmis," sõnas Keel, kes eelmisel nädalavahetusel pidi hakkama saama ilma oma rünnakuliidri Andres Jefanovita, kes haigestus.

Esimene kohtumine toimub juba reedel, mil Pärnu VK võõrustab kell 19.00 Šiauliaid. Ülejäänud mängud peetakse laupäeval. Kell 17.00 kohtuvad Inspira telemängus Võrus sealne Võru Barrus ja Tartu Bigbank, kell 18.00 mängivad Audentese spordihoones Audentes/Solarstone ja Selver x TalTech. Mõlemad mängud on otsepildis nähtavad ka Delfi vahendusel. Lisaks lähevad omavahel vastamisi Läti klubid, kui kohtuvad Robežsardze ja Šiauliai ning Jekabpils ja Daugavpils.