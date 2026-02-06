Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

Neljapäeval sõideti Araabia Ühendemiraatide velotuuri (UCI 2.WWT) avaetapp (Al Mirfa – Madinat Zayed; 111 km), kus Aidi Gerde Tuisk ja Laura Lizette Sander (mõlemad Hitec Products – Fluid Control) said grupifinišis vastavalt 16. ja 32. koha.

Etapivõidu teenis hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime; 2:26.17), edestades iirlannat Lara Gillespiet (UAE Team ADQ) ja inglannat Zoe Bäckstedti (Canyon//Sram zondacrypto).

Tuisu sõnul oli avaetapp kiire. "Küljetuult sai küll kasutada, aga mitte eriti pikalt, kuna tuuleolud ei olnud selleks piisavalt soosivad," ütles ta.

"Samas läks grupp ühel hetkel pooleks ja kahjuks jäid minu kolm tiimikaaslast teise punti. Finiš oli närviline ja üsna kaootiline ning pidin omal jõul positsiooni eest võitlema. See nõudis kohati liigset energiat, mida ideaalis enne finišit teha ei tahaks. Kõike seda arvestades saan esimese etapiga rahule jääda", lisas Tuisk.

Velotuuril on kavas kokku neli etappi. Reedel ootab rattureid ees 145-kilomeetrine sile etapp.