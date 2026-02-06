Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

Mullu Euroopa prestiižeima ragbiturniiri võitnud Prantsusmaa ei jätnud Iirimaale erilist sõnaõigust. Antoine Dupont'i ja Matthieu Jaliberti eestvedamisel skooris Prantsusmaa avapoolajal 20-minutilise perioodi jooksul kolm try'd ja kohe teise poolaja alguses suurendas vahet Louis Bielle-Biarrey oma teise try'ga, viies võõrustaja juhtima 27:0.

Iirimaa sai oma esimesed punktid kirja 59. minutil. Seejärel oli umbes 15-minutiline periood, kus iirlastel avanes mitu võimalust kaotusseisu veelgi vähendada, kuid kaitses hingestatult tegutsenud prantslased ei lubanud häid momente punktideks realiseerida. Lõppsõna jäi samuti Prantsusmaale, kui normaalaja viimasel minutil sai try kirja Theo Attissogbe.

Prantsusmaa ja Iirimaa on omavahel jaganud ära viimased neli tiitlit. Sel aastal peetakse Prantsusmaa kõrval teiseks suurfavoriidiks Inglismaad, kelle viimane turniirivõit jääb aastasse 2020. Inglismaa läheb oma avamängus laupäeval vastamisi Walesiga.

Alates 2000. aastast, mil turniiriga liitus Itaalia, on kõige rohkem tiitleid ehk seitse võitnud Prantsusmaa ja Inglismaa. Wales ja Iirimaa on mõlemad tulnud võitjaks kuuel korral ning Šotimaa ja Itaalia pole veel kordagi võidurõõmu tundnud.

Kuue rahvuse turniiril mängivad kõik koondised omavahel ühe korra läbi ja selle põhjal selgub lõplik paremusjärjestus. Tänavusel turniiril toimuvad viimased mängud 14. märtsil.