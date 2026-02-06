X!

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

Teised alad
Prantsusmaa koondise tähtmängija Antoine Dupont.
Prantsusmaa koondise tähtmängija Antoine Dupont. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Teised alad

Neljapäeval algas Pariisis iga-aastane ragbi suursündmus Kuue rahvuse turniir. Tiitlikaitsja Prantsusmaa alistas avamängus kodupubliku ees kindlalt Iirimaa 36:14 (22:0).

Mullu Euroopa prestiižeima ragbiturniiri võitnud Prantsusmaa ei jätnud Iirimaale erilist sõnaõigust. Antoine Dupont'i ja Matthieu Jaliberti eestvedamisel skooris Prantsusmaa avapoolajal 20-minutilise perioodi jooksul kolm try'd ja kohe teise poolaja alguses suurendas vahet Louis Bielle-Biarrey oma teise try'ga, viies võõrustaja juhtima 27:0.

Iirimaa sai oma esimesed punktid kirja 59. minutil. Seejärel oli umbes 15-minutiline periood, kus iirlastel avanes mitu võimalust kaotusseisu veelgi vähendada, kuid kaitses hingestatult tegutsenud prantslased ei lubanud häid momente punktideks realiseerida. Lõppsõna jäi samuti Prantsusmaale, kui normaalaja viimasel minutil sai try kirja Theo Attissogbe.

Prantsusmaa ja Iirimaa on omavahel jaganud ära viimased neli tiitlit. Sel aastal peetakse Prantsusmaa kõrval teiseks suurfavoriidiks Inglismaad, kelle viimane turniirivõit jääb aastasse 2020. Inglismaa läheb oma avamängus laupäeval vastamisi Walesiga.

Alates 2000. aastast, mil turniiriga liitus Itaalia, on kõige rohkem tiitleid ehk seitse võitnud Prantsusmaa ja Inglismaa. Wales ja Iirimaa on mõlemad tulnud võitjaks kuuel korral ning Šotimaa ja Itaalia pole veel kordagi võidurõõmu tundnud.

Kuue rahvuse turniiril mängivad kõik koondised omavahel ühe korra läbi ja selle põhjal selgub lõplik paremusjärjestus. Tänavusel turniiril toimuvad viimased mängud 14. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

10:45

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

09:13

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09:13

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

05.02

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

05.02

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

05.02

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo