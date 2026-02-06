Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

Fenerbahce sõitis külla mullu suurepärase debüüthooaega teinud Pariisi klubile. Kolm esimest veerandaega möödusid Pariisi eestvedamisel, kuid Fenerbahce ronis viimase vaatuse alguses välja kaheksapunktilisest kaotusseisust ning võttis lõpuks napi 92:90 (21:23, 19:22, 22:23, 30:22) võidu.

Šarunas Jasikeviciuse juhendatavas meeskonnas oli resultatiivseim Tarik Biberovic, kes viskas 19 punkti ja hankis neli lauapalli. Talen Horton-Tucker panustas 15 ja Wade Baldwin IV 14 silma. Pariisi särgis kerkis üleplatsimeheks Nadir Hifi, kelle arvele jäi 23 punkti ja neli tulemuslikku söötu.

Fenerbahce juhib liigatabelit 19 võidu ja seitsme kaotusega. Nende seljataha tõusis Valencia (17-10), kes sai neljapäeval lisaajale läinud mängus Hapoeli Tel Avivist (16-10) jagu numbritega 104:99 (24:21, 12:28, 25:24, 27:15, 16:11).

Võitjate poolel oli eriti heas hoos tagamängija Jean Montero, kes viskas 29 punkti ja jagas kaheksa korvisöötu. Hapoeli parimaks osutus 23 punkti toonud Antonio Blakeney.

Teised tulemused:

Bayern - Monaco 91:82

Partizan - Panathinaikos 78:62

Dubai - Real 93:85