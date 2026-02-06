X!

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

Korvpall
Korvpalli Euroliiga: Paris Basketball - Fenerbahce.
Korvpalli Euroliiga: Paris Basketball - Fenerbahce. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliiga liidermeeskond Istanbuli Fenerbahce teenis neljapäeval kuuenda järjestikuse võidu.

Fenerbahce sõitis külla mullu suurepärase debüüthooaega teinud Pariisi klubile. Kolm esimest veerandaega möödusid Pariisi eestvedamisel, kuid Fenerbahce ronis viimase vaatuse alguses välja kaheksapunktilisest kaotusseisust ning võttis lõpuks napi 92:90 (21:23, 19:22, 22:23, 30:22) võidu.

Šarunas Jasikeviciuse juhendatavas meeskonnas oli resultatiivseim Tarik Biberovic, kes viskas 19 punkti ja hankis neli lauapalli. Talen Horton-Tucker panustas 15 ja Wade Baldwin IV 14 silma. Pariisi särgis kerkis üleplatsimeheks Nadir Hifi, kelle arvele jäi 23 punkti ja neli tulemuslikku söötu.

Fenerbahce juhib liigatabelit 19 võidu ja seitsme kaotusega. Nende seljataha tõusis Valencia (17-10), kes sai neljapäeval lisaajale läinud mängus Hapoeli Tel Avivist (16-10) jagu numbritega 104:99 (24:21, 12:28, 25:24, 27:15, 16:11).

Võitjate poolel oli eriti heas hoos tagamängija Jean Montero, kes viskas 29 punkti ja jagas kaheksa korvisöötu. Hapoeli parimaks osutus 23 punkti toonud Antonio Blakeney.

Teised tulemused:

Bayern - Monaco 91:82
Partizan - Panathinaikos 78:62
Dubai - Real 93:85

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

05.02

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

05.02

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

05.02

Kullamäe ja Jõesaar aitasid eurosarjas omad võidule

04.02

TalTech jooksis Viimsist üle, Keila satsid said Lätis kaotuse

04.02

Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

04.02

Thunder jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

04.02

Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

04.02

Põnev mängudeõhtu muutis Euroliigas seisu veel tasavägisemaks

03.02

Pärnu pidas Valmieraga hästi sammu, aga pidi lõpuks kaotusega leppima

03.02

Veesaare järjekordne kaksikduubel aitas ülikooli võiduni

03.02

Hea võiduseeria võib Charlotte Hornetsi sõelmängudele viia

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

videod

sport.err.ee uudised

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

09:13

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

08:08

Robert Virves alustab hooaega Keenias

06:45

Saalijalgpallis ollakse Euroopa ja Aasia meistrivõistlustel medalimängude ootel

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

05.02

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega Uuendatud

05.02

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

ETV spordisaade, 5. veebruar

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

05.02

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

loetumad

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

05.02

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima

05.02

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

05.02

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

04.02

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo