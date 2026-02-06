Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

24-aastane nigeerlane on läbinud meditsiinillised testid ning osalenud esimestel treeningutel. "Kõik, mida saan öelda, on suur tänu Kõigeväelisele Jumalale kõige eest. Samuti tänan ma väga Levadia perekonda selle võimaluse ja usalduse eest. Kasutan võimalust tänada ka oma agenti, kes on alati minu kõrval olnud, ning oma sõpru ja perekonda. Suur tänu igaühele neist. Soovin anda meeskonnale endast maksimumi ja aidata klubi täita püstitatuid eesmärke," kommenteeris Nwankwo.

Nwankwo alustas profikarjääri kodumaal, enne kui siirdus Euroopasse. Tema esimene välisklubi oli Türgi teise liigas mänginud Balikesirsporis, kelle eest pidas 33 kohtumist ja lõi ühe värava. Türgist liikus Nwankwo 2022. aastal edasi Sloveenia klubisse NK Domžale. Ühtekokku mängis keskkaitsja Domžale ridades 54 kohtumist ning lõi ühe värava.

Levadiale jäi Nwankwo silma tänu 190 cm pikkusele kasvule ja tugevale duellimängule. "Soovisime oma koosseisu lisada füüsilisust ning otsisime just selliste omadustega mängijat. Abraham on täpselt sellise profiiliga mängija, keda otsisime – äärmiselt füüsiliselt tugev, pikk ja võitluslik keskkaitsja. Tal on kogemusi ja liidriomadusi ning ta on suurepärane täiendus meie meeskonnale," märkis klubi.