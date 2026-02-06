X!

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

Korvpall
Luka Doncic (keskel).
Luka Doncic (keskel). Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalliliigas NBA sai Los Angeles Lakersi tähtmängija Luka Doncic vigastada, kuid sellest hoolimata teenis Lakers 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28) võidu Philadelphia 76ersi üle.

Põhiturniiri kõige parem punktitooja tegi avapoolaja lõpus vasakule jalale liiga. Doncic lahkus longates ning teisel poolajal enam väljakule ei naasnud. ESPN-i teatel läheb Doncic reedel MRT-uuringule.

Lakers lõpetas avapoolaja kaheksapunktilises kaotusseisus (51:59), kuid Austin Reaves'i eestvedamisel hakati kolmandal veerandil vahet tasapisi vähendama ja neljanda veerandi keskpaigaks oli Lakersi edu juba 16-punktiline (110:94).

Reaves viskas 25 mänguminuti jooksul koguni 35 punkti, tabades kaheksast kolmepunktiviskest viis. LeBron James toetas teda 17 punkti ja 10 korvisööduga, aga sooritas ka kaheksa pallikaotust. Doncici arvele jäi 16 minutiga 10 punkti, neli lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja viis pallikaotust.

Joel Embiid tõi 76ersi parimana 35 punkti, lisaks võttis seitse lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Tyrese Maxey sai kirja 26 punkti ja 13 söötu.

Kaotusega katkes 76ersi (29-22) viie mängu pikkune võiduseeria, idakonvenretsis paiknetakse jätkuvalt kuuendal kohal. Lakers (31-19) on läänes viies.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Brooklyn Nets 118:98
Detroit Pistons - Washington Wizards 117:126
Toronto Raptors - Chicago Bulls 123:107
Atlanta Hawks - Utah Jazz 121:119
Houston Rockets - Charlotte Hornets 99:109
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 123:135
Phoenix Suns - Golden State Warriors 97:101

Toimetaja: Henrik Laever

