Robert Virves alustab hooaega Keenias

Virves ja Villo teevad hooaja avastardi keeruliste tingimuste poolest tuntud Keenia rallil. Kokku on neil kavas vähemalt kaheksa MM-etappi ning Virves täidab algaval hooajal ka Škoda Motorsporti ametliku testisõitja rolli.

"Mul on väga hea meel, et saan alates sellest hooajast täita Škoda testisõitja rolli. See on suur tunnustus ning toob kaasa palju tööd ja väärtuslikke lisakilomeetreid. Ees ootab kahtlemata väga tihe ja sisukas aasta," märkis Virves.

Möödunud hooaega meenutades toob Virves välja arengu hooaja teises pooles. "Isiklikult oleksin eelmisel aastal soovinud rohkem poodiumikohti ja võite, kuid hooaja algus ebaõnnestus mitmete vigade tõttu. Alates Kreeka rallist liikusid asjad aga selgelt ülesmäge ja kiiruse poolest olime pea igal rallil poodiumimängus," ütles ta.

Uueks hooajaks on sihid seatud kõrgele. Kuigi konkurents WRC2 sarjas on tugev, minnakse püüdma stabiilset hooaega, mis lubaks hooaja lõpus sekkuda tiitliheitlusse.

"Stabiilsus on see, mille kallal peame tööd tegema. Nüüd, kui üks täishooaeg on seljataga, läheme uuele aastale vastu palju enesekindlamalt. Meeskond, auto ja kaardilugeja on tuttavad ning kogu taustatiim väga professionaalne. Tingimused heade tulemuste saavutamiseks on loodud," lisas Virves. Kuigi WRC2 tiitel on iga sõitja unistus, rõhutas saarlane, et esmatähtis on näidata püsivat kiirust igal etapil.

Virvese ja Viilo täpsem võistluskalender avaldatakse hooaja jooksul. Keenia ralli sõidetakse 12.-15. märtsil.