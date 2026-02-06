X!

Robert Virves alustab hooaega Keenias

Autoralli
Robert Virves.
Robert Virves. Autor/allikas: Gert Virves.
Autoralli

Rallisõitja Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo võistlevad sel hooajal vähemalt kaheksal MM-etapil. Ühtlasi nimetati Virves Škoda Motorspordi Toksport WRT meeskonna ametlikuks testisõitjaks.

Virves ja Villo teevad hooaja avastardi keeruliste tingimuste poolest tuntud Keenia rallil. Kokku on neil kavas vähemalt kaheksa MM-etappi ning Virves täidab algaval hooajal ka Škoda Motorsporti ametliku testisõitja rolli.

"Mul on väga hea meel, et saan alates sellest hooajast täita Škoda testisõitja rolli. See on suur tunnustus ning toob kaasa palju tööd ja väärtuslikke lisakilomeetreid. Ees ootab kahtlemata väga tihe ja sisukas aasta," märkis Virves.

Möödunud hooaega meenutades toob Virves välja arengu hooaja teises pooles. "Isiklikult oleksin eelmisel aastal soovinud rohkem poodiumikohti ja võite, kuid hooaja algus ebaõnnestus mitmete vigade tõttu. Alates Kreeka rallist liikusid asjad aga selgelt ülesmäge ja kiiruse poolest olime pea igal rallil poodiumimängus," ütles ta.

Uueks hooajaks on sihid seatud kõrgele. Kuigi konkurents WRC2 sarjas on tugev, minnakse püüdma stabiilset hooaega, mis lubaks hooaja lõpus sekkuda tiitliheitlusse.

"Stabiilsus on see, mille kallal peame tööd tegema. Nüüd, kui üks täishooaeg on seljataga, läheme uuele aastale vastu palju enesekindlamalt. Meeskond, auto ja kaardilugeja on tuttavad ning kogu taustatiim väga professionaalne. Tingimused heade tulemuste saavutamiseks on loodud," lisas Virves. Kuigi WRC2 tiitel on iga sõitja unistus, rõhutas saarlane, et esmatähtis on näidata püsivat kiirust igal etapil.

Virvese ja Viilo täpsem võistluskalender avaldatakse hooaja jooksul. Keenia ralli sõidetakse 12.-15. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

08:08

Robert Virves alustab hooaega Keenias

02.02

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

23.01

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

23.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta

23.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli

20.01

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

sport.err.ee uudised

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

09:13

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

08:08

Robert Virves alustab hooaega Keenias

06:45

Saalijalgpallis ollakse Euroopa ja Aasia meistrivõistlustel medalimängude ootel

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

05.02

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega Uuendatud

05.02

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

ETV spordisaade, 5. veebruar

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

05.02

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

05.02

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

05.02

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

05.02

Panteri võiduseeria sai otsa

05.02

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

loetumad

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

05.02

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima

05.02

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

05.02

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

04.02

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo