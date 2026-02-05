Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

31-aastane kanadalanna jäi aasta jooksul kolme korral dopinguametnikele kättesaamatuks, mis võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga. Standardkaristusena peaks järgnema kahe aasta pikkune võistluskeeld, aga täpsemalt hakkab asja vaagima vastav komisjon.

Newman püstitas Pariisi olümpiamängudel Kanada rekordi 4.85, mis tõi ka pronksmedali. Sama tulemusega sai hõbeda ameeriklanna Katie Moon ja olümpiavõitjaks krooniti viis sentimeetrit enam jaksanud austraallanna Nina Kennedy.

Eelmisel aastal tegi ta kaasa aga vaid kolmel võistlusel, kus parimaks tulemuseks jäi 4.50. Pärast maikuud pole ta enam areenile tulnud.