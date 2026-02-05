X!

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

Kergejõustik
Alysha Newman
Alysha Newman Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustik

Kanada teivashüppaja Alysha Newman sai kergejõustikus dopinguteemade eest vastutavalt Athletics Integrity Unitilt (AIU) esialgse võistluskeelu.

31-aastane kanadalanna jäi aasta jooksul kolme korral dopinguametnikele kättesaamatuks, mis võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga. Standardkaristusena peaks järgnema kahe aasta pikkune võistluskeeld, aga täpsemalt hakkab asja vaagima vastav komisjon.

Newman püstitas Pariisi olümpiamängudel Kanada rekordi 4.85, mis tõi ka pronksmedali. Sama tulemusega sai hõbeda ameeriklanna Katie Moon ja olümpiavõitjaks krooniti viis sentimeetrit enam jaksanud austraallanna Nina Kennedy.

Eelmisel aastal tegi ta kaasa aga vaid kolmel võistlusel, kus parimaks tulemuseks jäi 4.50. Pärast maikuud pole ta enam areenile tulnud.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

18:08

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

02.02

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse

01.02

Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

01.02

Millend kerkis kõigi aegade edetabelis Baltast mööda kolmandaks

01.02

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

31.01

Rooslehe koostöö Pahapilliga annab esimesi vilju: ootan kindlasti hüppealade arengut

30.01

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

28.01

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

27.01

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

27.01

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

26.01

Millend ületas Liimaskile kuulunud U-23 Eesti rekordi

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

23.01

Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

21.01

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

sport.err.ee uudised

18:08

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

17:26

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

14:53

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

13:40

Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

12:59

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

12:02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

11:29

Mihkels teeb reedel Omaanis hooaja avastardi

10:56

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

10:31

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

10:11

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

09:26

Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

09:06

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo