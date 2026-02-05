X!

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

Jalgpall
Manchester City
Manchester City Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli liigakarikasarja finaali pääses teises klubina Manchester City, kes alistas poolfinaali kordusmängus Newcastle Unitedi 3:1 ja jõudis edasi koondskooriga 5:1.

Omar Marmoush avas seitsmendal minutil skoori ja lõi 29. minutil teisegi värava. Vaid kolm minutit hiljem jõudis tabamuseni ka Tijani Reijnders ja Manchesteri edasipääs oli sisuliselt juba kindlustatud.

Teisel poolajal jõudis auväravani ka avamängu 0:2 kaotanud Newcastle. Mängu 62. minutil lõi tabamuse poolajal vahetusest sekkunud Anthony Elanga.

Inglismaa jalgpalli liigakarikafinaalis läheb Manchester City vastamisi Arsenaliga, kes oli esimeses poolfinaalis üle linnarivaal Chelseast koondskooriga 4:2. Mängud lõppesid Arsenali võitudega 3:2 ja 1:0.

Arsenal ja Manchester City selgitavad tiitliomaniku 22. märtsil Wembleyl peetavas kohtumises. Manchester City on varem kaheksal korral selle sarja võitnud. Arsenal kaks korda, viimati aga 1993. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

