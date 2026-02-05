Panteri võiduseeria sai otsa

Järgmise mängu peab Panter 14. veebruaril, kui võõrsil ollakse vastamisi Riia Prizmaga.

Ühtlasi katkes sellega ka Panteri võiduseeria. Eelnevalt oli meeskond võitnud viis kohtumist järjest. Tabelis püsitakse üheksa meeskonna konkurentsis 26 punktiga kuuendal kohal.

Kahel korral karistas kodumeeskonda Patriks Zabusovs. Kuigi Panter lasi endale lüüa neli väravat, siis puurilukk Georg Vladimirov tegi siiski korraliku soorituse, tõrjudes 40 vastaste pealeviset.

