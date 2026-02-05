Panteri võiduseeria sai otsa
Eesti jäähokiklubi HC Panter jäi kolmapäeval Balti liiga kohtumises kodus alla liidrite hulka kuuluvale Läti klubile HK Zemgale/LBTU 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).
Kahel korral karistas kodumeeskonda Patriks Zabusovs. Kuigi Panter lasi endale lüüa neli väravat, siis puurilukk Georg Vladimirov tegi siiski korraliku soorituse, tõrjudes 40 vastaste pealeviset.
Ühtlasi katkes sellega ka Panteri võiduseeria. Eelnevalt oli meeskond võitnud viis kohtumist järjest. Tabelis püsitakse üheksa meeskonna konkurentsis 26 punktiga kuuendal kohal.
Järgmise mängu peab Panter 14. veebruaril, kui võõrsil ollakse vastamisi Riia Prizmaga.
Toimetaja: Siim Boikov