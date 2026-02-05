Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

Viimsi koolis peetud mängus Audentese Spordigümnaasiumit võõrustanud Viimsi/Tallinna Ülikool kaotas avageimi, kuid võttis ligi kaks tundi kestnud kohtumises 3:2 (18:25, 25:13, 25:22, 21:25, 15:8) võidu, kirjutab volley.ee. Meistriliigas hooaja rekordi püstitanud Ave Kuusk panustas võitu 21 punkti ja näitas mängu parimat kasutegurit +14. Raili Hunt assisteeris 20 ning Simona Sova ja viie serviässaga säranud Sandra Lepp 9 punktiga. Karmen Mandel tõi kaotajatele 15, Anette Arak 13, Keira Liina Lukas samuti 13 ja Heidi Vahula 10 punkti.

Viimsi/Tallinna Ülikool oli edukam rünnakul, kus jäädi peale numbritega 38%-36%. Blokipunkte märgiti rohkem Audentese võistkonnale – külalised kogusid 11 ja võõrustajad 8 punkti. Suure erinevus tuli servil, kus võitjad jäid seitsmega plussi ja kaotajad üheksaga miinusesse. Viimsi/Tallinna Ülikool eksis servil seitsmel korral ja lõi 14 ässa, Audentesele kogunes 18 vea kõrvale 9 ässa.

Koha võrra viiendaks tõusnud Viimsi/Tallinna Ülikoolil on turniiritabelis kirjas 13 ja seitsmendal kohal jätkaval Audentese Spordigümnaasiumil 10 punkti.

Tabelijuht Rae Spordikool/VIASTON ennast üllatada ei lubanud, võttes võõrsil peetud mängus TBD Pharmatech/Kastre üle kindla 3:0 (25:9, 25:17, 25:18) võidu. Võitjate ridades käisid väljakul 13 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid 11. Kaks geimi mänginud Silvia Pertens ja Kristel Allorg kogusid kahe geimiga 10 ja Nette Peit 7 punkti. Koduvõistkonna resultatiivseimaks kerkis 10 punkti toonud Kaili Laanemets. Lisette Pihor lisas 7 punkti.

Rae esindus näitas rünnakul 48-protsendilist efektiivsust ja kogus blokis 9 punkti. Tartu võistkond lahendas rünnakuid 29-protsendiliselt, blokis punktivõiduni ei jõutud. Võitjad olid paremad ka servil, lüües üheksa ässa. Võõrustajate arvele kogunes kaks ässa.

Ainsana kaotuseta jätkav ja põhiturniiri võidu suunas liikuv Rae Spordikool/VIASTON on võitnud kõik 12 mängu ning kogunud parimana 34 punkti. Viimasel kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre on saavutanud kolm punkti.

7. veebruaril kell 13 võõrustab turniiritabeli neljas TalTech/Nordaid kuuendal real paiknevat BARRUS/Võru Võrkpalliklubi.