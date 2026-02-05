Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

Šotimaa kõrgliigas mängivad Eesti jalgpallikoondislased said karmi õhtupooliku osaliseks, kui nii Michael Schjönning-Larseni kui Alex Matthias Tamme koduklubi kaotas.

Larsen ja Kilmarnock sõitsid külla 55-kordsele meistrile Glasgow' Rangersile, kellele alistuti lõpuks 1:5, kirjutab Soccernet.ee. Ellujäämise nimel võitlev Kilmarnock jäi Dominic Thompsoni punase kaardi tõttu vähemusse juba neljandal minutil ning minut hiljem ka kaotusseisu.

Põhirivistuses alustanud paremkaitsja Larsen vahetati välja 67. minutil, mil oldi 0:2 kaotusseisus. Rangers lõi oma kaks viimast väravat 89. ja 90+3. minutil.

Sloveenia meisterklubist Ljubljana Olimpijast laenul olev ründaja Tamm jälgis pingilt, kuidas tema praegune tööandja Livingston kaotas 1:2 Falkirkile. Vastaste mõlemad väravad löödi teisel poolajal. Kilmarnock ja Livingston on 12-liikmelise tabeli kaks viimast, olles vastavalt kogunud 17 ja 11 punkti.